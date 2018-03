ASV Alabamas štata vidusskolā izcēlusies apšaude; divi bojāgājušie

Birmingemas pagaidu policijas priekšnieks Orlando Vilsons sacīja, ka izmeklētāji vēl mēģina noskaidrot šīs apšaudes apstākļus un meklē aculieciniekus un skolas novērošanas kameras videoierakstu.

Apšaude Birmingemas pilsētas Hafmena vidusskolā notika neilgi pirms plkst.15.30, kad skolā beidzās mācību stundas.

«Pašlaik mēs uzskatām to par nejaušu,» preses konferencē teica policijas priekšnieks. «Šobrīd mums ir daudz neatbildētu jautājumu.»

Uzreiz pēc apšaudes skola tika slēgta, neļaujot skolēniem to atstāt, bet vēlāk viņiem to atļāva. Varas iestādes paziņoja, ka ir noskaidrojušas to, ka apšaudi nav sarīkojis «kāds no ārienes», kurš būtu iekļuvis skolā.

Vilsons atteicās izpaust, kas bija šāvis un kāda tipa šaujamieroci atrada varas iestādes. Nav arī ziņots, ka kāds būtu aizturēts.

«Mēs uzdodam jautājumus personālam, skolēniem, visiem, kas bija šajā rajonā. Tam nevajadzētu notikt skolās,» sacīja Vilsons. Viņš arī apstiprināja, ka skolā bija uzstādīti un darbojās metāla detektori.

Apšaude notika dienu pēc tam, kad Alabamā tika izveidota skolu drošības padome, lai izteiktu rekomendācijas šajā jomā.

Alabamas štata likumdošanas institūcijā ir ierosināti daudzi likumprojekti par skolu drošību pēc tam, kad februārī vidusskolā Floridas štatā tika nošauti 17 cilvēki. Republikāņi ir ierosinājuši apbruņot skolotājus vai brīvprātīgus drošības spēkus skolās, bet demokrāti ierosinājuši ierobežot vai aizliegt kaujas ieroču pārdošanu.