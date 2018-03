Igaunijā piedzēries šoferis ar kravas auto iebrauc Peipusa ezerā

Policija atklāja, ka šoferis esot devies no Viljandi apriņķa uz Imaveri, bet navigācijas sistēmas kļūdas dēļ novirzījies no pareizā maršruta un nonācis Varnjā. Viņš centās apgriezties, taču to, ka manevrs ir neveiksmīgs, saprata vien tad, kad jau bija ielūzis ezerā.

Kravas sastāva aizmugure iegrima zem ledus, un auto vairs nevarēja izkustināt.

Uz notikuma vietu tika izsaukts evakuators.

Kā norādīja policijas pārstāvis Ville Raniks, problēma ar galamērķa ievadīšanu, visticamāk, radās tāpēc, ka 48 gadus vecais šoferis bija smagā reibumā. Viņu policijas mašīnā nogādāja uz Tartu iecirkni.

Šoferim izvirzīta kriminālapsūdzība.