Dīvainajā cīņā par tiesībām apglabāt Čārlzu Mensonu uzvarējis mazdēls

Frīmens iepriekš teicis, ka grasās kremēt Mensona mirstīgās atliekas un izkaisīt pelnus, lai pieliktu punktu «šim tā sauktajam briesmonim, šai vēsturiskajai figūrai, kurai nevajadzēja būt tik slavenai, cik tā bija visus šos gadus».

Floridā dzīvojošais Frīmens apgalvoja, ka esot Mensona mazdēls, tāpēc viņam pienākoties mirstīgās atliekas un mantojums. Taču to apstrīdēja Mensona vēstuļdraugs un kolekcionārs Maikls Čanelss no Losandželosas. Viņa rīcībā it kā esot Mensona parakstīts testaments, kurā viņš visu savu mantojumu pilnībā novēl Čanelsam.

Trešais pretendents bija cits Mensona vēstuļdraugs Bens Gureckis, kurš Kernas apgabala kriminālizmeklētāja birojā iesniedzis atšķirīgu testamentu, ko, kā apgalvo Gureckis, esot parakstījis Mensons. Tajā teikts, ka Gureckim jākļūst par mantojuma pārvaldnieku, bet pats mantojums novēlēts Mensona «vienīgajam dzīvajam bērnam» Metjū Lencam, kurš Losandželosā darbojas kā mūziķis.

Cīniņā iesaistījās arī Maikls Bruners, kurš apgalvo, ka Mensons esot bijis viņa tēvs. Brunera māte bija viena no agrīnajām Mensona sekotājām. Brunera dzimšanas apliecībā esot norādīts Mensona vārds, lai gan tas uzrakstīts kļūdaini. Tomēr Bruneru adoptēja vecvecāki no mātes puses, tāpēc tiesas lietā viņš zaudēja.

Frīmens ir Mensona un viņas pirmās sievas dēla Čārlza Mensona jaunākā pēctecis. Frīmena tēvs pieaugušā vecumā pieņēma vārdu Čārlzs Džejs Vaits un beidza dzīvi pašnāvībā.

Lai arī citi lietā iesaistītie pauda skepsi par to, vai Frīmens patiešām ir Mensona pēctecis, Kernas apgabala Augstākās tiesas komisāre Alisa Naita lēma, ka viņš ir «tuvākais pieaugušais radinieks».

Kerna apgabala kriminālizmeklētāja birojs lūdza ātri atrisināt šo lietu, jo morgs esot pārpildīts opioīdu un metamfetamīna krīzes dēļ, kas plosās daudzviet ASV.

Tiesāšanās laikā izskanēja bažas, ka daži iesaistītie gribot nopelnīt uz Mensona nāves rēķina, pārdodot līķa fotogrāfijas dzeltenajai presei. Lai no tā izvairītos, morgā Mensona mirstīgās atliekas tiek turētas ar pseidonīmu un tikai diviem darbiniekiem ir zināma mirušā patiesā identitāte.

1969.gadā tā dēvētā «Mensonu ģimene» nežēlīgi nogalināja septiņus cilvēkus. To vidū bija Holivudas aktrise un režisora Romāna Polaņska sieva Šārona Teita, kura tolaik bija bērniņa gaidībās.

Mensons Kernas apgabalā izcieta mūža ieslodzījumu, kas viņam tika piespriests par septiņām pirmās pakāpes slepkavībām un par sazvērestību nolūkā pastrādāt slepkavību.