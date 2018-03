Krievijas prezidenta vēlēšanas noslēgušās; par uzvarētāju neviens nešaubījās

Prezidenta vēlēšanās uzvarējis pašreizējais valsts galva Vladimirs Putins, nodrošinot sev vēl vienu sešu gadu amata termiņu, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas publiskotie provizoriskie rezultāti pēc 40% biļetenu saskaitīšanas.

Pēc šiem rezultātiem, Putins ieguvis 74,22% balsu. Savukārt, pēc fonda «Sabiedriskā doma» aptaujas datiem, Putins saņēmis 77% balsu, bet, pēc VCIOM aptaujas datiem, 73,9% balsu.

Pprezidenta vēlēšanās līdz plkst.18 pēc Maskavas laika (plkst.17 pēc Latvijas laika) Krievijā bija nobalsojuši 59,93% vēlētāju, liecina Krievijas Centrālās vēlēšanu komisijas dati.

Lai leģitimizētu Putina neizbēgamo uzvaru, ievērojami valsts līdzekļi ieguldīti iecirkņu dekorēšanā, vēlēt devās paši kandidāti un jauniešus uz vēlēšanu iecirkņiem vilina ar bezmaksas biļetēm uz popkoncertu un iespēju laimēt daudzu kāroto «iPhone X», sociālajos tīklos publicējot pašbildi no iecirkņa.

Pēc CVK sniegtās informācijas, vēlēšanu gaitā būtiski pārkāpumi neesot konstatēti. Taču novērotāji un brīvie mediji ieskicēja citu ainu, ziņojot par daudziem pārkāpumiem.

Vēlēšanu monitoringa organizācija «Golos» ziņoja par pārkāpumiem vēlēšanās - nesakritībām biļetenu skaitā, ārpus novērošanas kameru redzesloka novietotām vēlēšanu urnām un pēdējā brīdī veiktām izmaiņām vēlētāju reģistros, vēsta ziņu aģentūra AP.

Kā vēsta Krievijas medijs «Meduza», pie vairākiem iecirkņiem novērota arī organizēta vēlētāju «pievešana» uz iecirkņiem. Šie vēlētāji atsevišķos gadījumos pēc nobalsošanas saņēmuši atlaižu kuponus dažādu preču iegādei.

«Golos» līdz agrai pēcpusdienai bija fiksējusi teju 2000 pārkāpumus, tostarp gadījumus, kad novērotājiem nav ļauts veikt savus pienākumus.

Novērot vēlēšanas devušies 33 000 brīvprātīgie no opozicionāra Alekseja Navaļnija kustības, taču bijuši gadījumi, kad viņi nav ielaisti iecirkņos. Navaļnija interneta vietne ziņo par simtiem pārkāpumu, īpaši Maskavā, Piemaskavā, Sanktpēterburgā un Baškortostānā. Maskavā un Pēterburgā atbalsts pašreizējam prezidentam Vladimiram Putinam ir mazāks nekā citur valstī.

Vairāki AP uzrunātie vēlētāji stāsta, ka no darba devējiem izjutuši spiedienu svētdien doties pie vēlēšanu urnām. Dažiem valsts sektorā strādājošajiem priekšniecība jau pirms vēlēšanu dienas likusi aizpildīt veidlapas, norādot, kur tie grasās balsot un kādus cilvēkus darbinieki pierunās «pildīt pilsoņa pienākumu». Tikmēr citi nobažījušies, ka jāatskaitās būs nākamnedēļ, kad viņi pēc brīvdienām atgriezīsies darbā.

Maskavā vien iztērēti 50 miljoni rubļu (707 000 eiro), lai izdekorētu iecirkņus. Jauniešiem, kas vēlē pirmoreiz, tiek dāvinātas biļetes uz popmūzikas koncertiem, savukārt vecāka gadagājuma cilvēkiem iecirkņos piedāvā bezmaksas veselības pārbaudes.

Tambovā valdības sponsorētais Jauniešu parlaments sociālajā tīklā «Instagram» rīko dāsnu konkursu. Publicējot «selfiju» no vēlēšanu iecirkņa ar īpašu mirkļbirku, iespējams laimēt dažādas jaunās paaudzes kārotas elektropreces, tai skaitā «iPhone X» viedtālruni.

Tikmēr ziņu aģentūra «Reuters» publiskojusi videokolāžu ar novērošanas kameru ierakstiem no vairākiem iecirkņiem, kuros skaidri redzams, kā vairāki vēlētāji urnā iemet vairāk par vienu biļetenu.

Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs paziņojis, ka oficiālā statistika nesakrītot ar viņa kustības brīvprātīgo novērotāju apkopotajiem datiem. Īpaši tas attiecas uz Kemerovas un Permas reģioniem, kur novērotāji fiksējuši par 12 līdz 18% mazāku vēlētāju skaitu nekā oficiāli ziņots.

Balsstiesības ir 107 miljoniem Krievijas pilsoņu.

