«Smartlynx» lidmašīnai ārkārtas nolaišanās brīdī bija apstājušies abi dzinēji

Latvijas čārterreisu aviosabiedrības «SmartLynx Airlines» lidmašīna «Airbus A320», kas veica ārkārtas nolaišanos Tallinas lidostā, par mata tiesu izglābusies no katastrofas, jo nolaišanās brīdī tai bija apstājušies abi dzinēji, secināts izmeklēšanā.

Igaunijas Ekonomikas un transporta ministrijas Drošības izmeklēšanas centrs (OJK) izanalizējis visus lidojuma ierakstus un tagad galveno uzmanību pievērsīs lidmašīnas vadības sistēmai.

«SmartLynx Airlines» pārstāve Ilva Priedniece aģentūrai LETA norādīja, ka kompānija ir informēta par OJK ziņojumu, kas apraksta notikumu gaitu incidenta laikā. Ziņojumā paustā informācija ir korekta.

Priedniece arī atzīmēja, ka incidentā iesaistīto lidmašīnu patlaban pēta tehniskie eksperti, lai aplēstu radušos bojājumus. Atkarībā no gūtajiem rezultātiem tiks lemts, vai un kādas ir iespējas lidmašīnu atgriezt «SmartLynx» flotē. Tāpat lidaparāta ražotājs veiks savu izpēti, lai noskaidrotu lidmašīnas tehnisko problēmu cēloņus, kas izraisīja ārkārtas nosēšanos, «tomēr paredzams, ka šis process nebūs ātrs,» prognozēja «SmartLynx Airlines» pārstāve.

OJK apkopotā informācija liecina, ka lidmašīna, kas pieder «SmartLynx» Igaunijas meitasuzņēmumam «SmartLynx Airlines Estonia», 28.februārī plkst.12.02 pacēlās treniņlidojumā. Lidmašīnā atradās seši apkalpes locekļi - kapteinis instruktors, otrais pilots un četri mācekļi, kā arī Igaunijas Civilās aviācijas pārvaldes inspektors.

Lidojuma laikā tika izmēģināta tuvošanās skrejceļam un nolaišanās. Plkst.17.04 lidmašīna sekmīgi pietuvojās skrejceļam, bet pēc tam vairs nespēja uzņemt augstumu un saskārās ar skrejceļu gandrīz pašā nolaišanās joslas galā. Saskares brīdī tika bojātas lidmašīnas šasijas daļas un tās dzinēji pieskārās zemei.

Pēc tam lidmašīna vēlreiz pacēlās gaisā, pilotiem izdevies to stabilizēt un pagriezt atpakaļ skrejceļa virzienā, bet pēc pagrieziena apstājās abi lidmašīnas dzinēji.

Pilots lūdza atļauju veikt ārkārtas nolaišanos, un atļauja viņam tika dota. Plkst.17.11 lidmašīna pieskārās zemei aptuveni 150 metrus no skrejceļa un pilnībā apstājās 15 metrus no skrejceļa. Instruktors un viens no mācekļiem nolaišanās brīdī guva vieglas traumas.

Kā ziņots, šā incidenta dēļ Tallinas lidostas skrejceļš tika slēgts un ielidojošo reisu lidmašīnas novirzītas uz Helsinkiem vai Rīgu. Saīsinātais skrejceļš satiksmei tika atvērts jau tai pašā vakarā, bet pilnībā lidosta skrejceļu atvēra nākamās dienas rītā.

Pēc «SmartLynx Airlines» pārstāvju sniegtās informācijas, šī lidmašīna būvēta 2000.gadā un nolidojusi 45 002 stundas.

«SmartLynx Estonia» ir Latvijā 1992.gadā reģistrētās aviokompānijas «SmartLynx Airlines» meitasuzņēmums, kas dibināts 2012.gadā. Aviosabiedrība «SmartLynx Estonia» caur Tallinas lidostu 2017.gadā ir veica 3136 lidojumus uz 63 galamērķiem, pārvadājot kopumā 229 625 pasažierus, kas ir par 50% vairāk nekā 2016.gadā, un veidoja 8,7% no kopējā ceļotāju skaita caur Tallinas lidostu.