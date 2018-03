Lidmašīna Sibīrijā «pazaudē» vairākas tonnas zelta

Lidmašīnai«An-12», kas Jakutskas lidostā bija nolaidusies, lai uzpildītu degvielu, tālāk bija paredzēts doties uz Krasnojarsku.

Kā pavēstīja vietējās amatpersonas, lidsabiedrības «Nimbus Airlines» lidmašīnā bija zelta stieņi, citi cēlmetāli undimanti. Kopējais dārglietu kravas svars bija deviņas tonnas.

Kā ziņo Krievijas medijs «The Siberian Times», krava pieder Čukotkas kalnrūpniecības kompānijai. Krava tika transportēta no Sahas republikā esošajām cēlmetālu un dimantu raktuvēm.

Kravas kopējā vērtība veido aptuveni 370 miljonus ASV dolāru.

Pacelšanās laikā lidmašīnu piemeklēja tehniskas problēmas, kuras izraisīja nepareizi nostiprināta krava, kā rezultātā aptuveni 3,5 tonnas dārgmetālu un dimantu izkrita no lidmašīnas.

Policija norobežojusi notikuma vietu un šobrīd norisinās vērtīgās kravas savākšana.

Lidmašīnā bija pieci apkalpes locekļi.

Šajā incidentā neviens nav cietis.

Pēc kravas izkrišanas lidmašīna veiksmīgi nolaidusies netālu jo Jakutskas esošajā Maganas lidostā.

It's -21C in Yakutia, sunny, we expect showers of diamond, platinum and gold... Plane loses its $368 million cargo; gems and precious metals rain over Russia’s coldest region as police and secret services stage emergency search https://t.co/NsUeOWxZf5 pic.twitter.com/8OXd6Al9is— The Siberian Times (@siberian_times) March 15, 2018