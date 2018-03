Universitātes pilsētiņā Floridā sabrucis gājēju tilts; ir bojā gājušie

Papildināts no 3. rindkopas

Kā vēsta vietējie mediji, incidentā ir bojā gājušie un vairāki cilvēki varētu būt iesprostoti sagruvušās būves drupās. Zem drupām varētu būt saspiestas piecas vai sešas automašīnas.

Sīkāka informācija par cietušajiem un bojā gājušajiem šobrīd nav pieejama.

Aculiecinieki vietējiem medijiem pastāstīja, ka dzirdējuši skaļu troksni un redzējuši, ka tilta vietā paceļas milzīgs putekļu mākonis. Kliedzieni, kas nākuši no drupām, bijuši «šausminoši».

Tilts, kas izbūvēts pāri ielai, tika uzstādīts tikai sestdien, vēsta ASV medijs «CBS Miami». To bija paredzēts atklāt 2019. gadā.

Universitātes studenti un mācībspēki jau sen esot pieprasījuši gājēju tiltu, lai varētu izvairīties no intentsīvās satiksmes uz ielas, kas atdala mācību telpas no kopmītnēm.

Pagājušā gada augustā, šķērsojot ielu, automašīna notrieca kādu studentu, kurš incidentā gāja bojā.

THE FIU BRIDGE COLLAPSED OH MY GOD pic.twitter.com/JO7jfx5AoN— Gabriela Collazo (@GabrielaRose12) March 15, 2018