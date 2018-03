Universitātes pilsētiņā Floridā sabrucis gājēju tilts; ir bojā gājušie

Kā vēsta vietējie mediji, incidentā ir bojā gājušie un vairāki cilvēki varētu būt iesprostoti sagruvušās būves drupās.

Sīkāka informācija par cietušajiem un bojā gājušajiem šobrīd nav pieejama.

Tilts, kas izbūvēts pāri ielai, tika atklāts tikai sestdien, vēsta ASV medijs «CBS Miami».

THE FIU BRIDGE COLLAPSED OH MY GOD pic.twitter.com/JO7jfx5AoN— Gabriela Collazo (@GabrielaRose12) March 15, 2018