Vecīšiem bezmaksas veselības pārbaude, jauniešiem - koncerta biļetes. Kā Maskavā pievilina vēlētājus

Krievijā šodien notiek prezidenta vēlēšanas, kurās, šķiet, pārsteigumu nebūs. Sagaidāms, ka pašreizējais Krievijas prezidents Vladimirs Putins varētu saņemt pat vairāk nekā divas trešdaļas balsu, bet pārējie septiņi kandidāti no viņa stipri atpaliks. Taču vēlētāju aktivitāte pašreizējai valdībai ir nozīmīgs rādītājs, jo «leģitimizē» Putina uzvaru vēlēšanās, kurās patiesībā reālu sāncenšu viņam nav. rusTVNET reportiere Tatjana Odiņa no Maskavas ziņo, ka pie vēlēšanu iecirkņiem tiek rīkotas dažādas piesaistošas aktivitātes - piemēram, vecākā paaudze var bez maksas pārbaudīt veselību, bet jauniešiem dod kuponus uz mūzikas festivālu ar Krievijas popmūzikas zvaigžņu piedalīšanos.

Maskavā šodien darbojas 3605 vēlēšanu iecirkņi. rusTVNET reportiere Tatjana Odiņa devās uz iecirkni Rečnojas stacijas tuvumā. Par spīti aukstumam, ap plkst.10.00 iecirkņa apkārtnē valda rosība, uz ielām ir vairāk cilvēku nekā parasti. Pie iecirkņu durvīm dežurē policija.

Reportiere norāda, ka pilsētā tiek rīkoti dažādi pasākumi, lai vēlētājus atvilinātu uz iecirkņiem. Iecirkņa teritorijā notiek Maskavas gardēžu festivāls ar stendiem, kuros var nobaudīt delikateses no dažādiem Krievijas reģioniem. Tiek piedāvātas arī bezmaksas veselības pārbaudes, piemēram, vēža riska noteikšanai.

Tikmēr vēlētāji vecumā no 18 līdz 25 gadiem pēc nobalsošanas saņem kuponu, ko vēlāk var apmainīt pret vienas dienas biļeti mūzikas festivālā Olimpiskajā stadionā. Festivālā, kas norisināsies no 22. līdz 24.martam, uzstāsies vairāk nekā 20 mūziķi, to vidū - Dima Bilans, «Nyusha» un Poļina Gagarina.