Valdības dati: Krievijas prezidenta vēlēšanās nobalsojusi trešdaļa balsstiesīgo

Pēc CVK sniegtās informācijas, līdz šim vēlēšanu gaitā būtiski pārkāpumi neesot konstatēti.

Savukārt neatkarīgie novērotāji pauduši aizdomas, ka notikusi fiktīvu biļetenu mešana urnās un ka bijuši gadījumi, kad urnas novietotas ārpus videokameru redzamības loka.

Krievijas prezidents Vladimirs Putins vēlēšanu iecirknī Maskavā žurnālistiem pauda pārliecību, ka viņa programma esot pareiza.

«Esmu pārliecināts par tās programmas pareizumu, kuru piedāvāju,» viņš sacīja.

Bez Putina vēlēšanās ir vēl septiņi kandidāti - Sergejs Baburins no nacionālistiskās partijas «Krievijas tautas savienība», Pāvels Grudiņins no Komunistiskās partijas, Ksenija Sobčaka no opozīcijas partijas «Pilsoniskā iniciatīva», Maksims Suraikins no partijas «Krievijas komunisti», Boriss Titovs no Izaugsmes partijas un Vladimirs Žirinovskis no ultranacionālistiskās Liberāldemokrātiskās partijas.

Tomēr nevienam no šiem septiņiem kandidātiem nav reālu izredžu uzvarēt.

Pazīstamākais opozicionārs Aleksejs Navaļnijs kā kandidāts vēlēšanām netika reģistrēts, jo viņam ir krimināla sodāmība lietā, kuru viņš pats dēvē par safabricētu.

Pirmie vēlēšanu rezultāti gaidāmi pēc pulksten 20 pēc Latvijas laika, kad tiks slēgti vēlēšanu iecirkņi vistālāk rietumos esošajā Krievijas teritorijā - Kaļiņingradas apgabalā.