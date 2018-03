Opozīcija un nevalstiskās organizācijas ziņo par pārkāpumiem Krievijas prezidenta vēlēšanās

Nevalstiskā vēlēšanu novērotāju organizācija «Golos» («Balss») līdz agrai pēcpusdienai bija fiksējusi 1764 pārkāpumus, tostarp gadījumus, kad novērotājiem nav ļauts veikt savus pienākumus.

Novērot vēlēšanas devušies 33 000 brīvprātīgie no opozicionāra Alekseja Navaļnija kustības, taču bijuši gadījumi, kad viņi nav ielaisti iecirkņos. Navaļnija interneta vietne ziņo par simtiem pārkāpumu, īpaši Maskavā, Piemaskavā, Sanktpēterburgā un Baškortostānā.

Maskavā un Pēterburgā atbalsts pašreizējam prezidentam Vladimiram Putinam ir mazāks nekā citur valstī.

Opozīcijas aktīvisti arī vēsta par gadījumiem, kad policija ar autobusiem vedusi vēlētājus uz iecirkņiem, un kad nobalsojušie saņēmuši atlaižu kuponus.

Savukārt Centrālā vēlēšanu komisija paziņojusi, ka līdz šim vēlēšanu gaitā būtiski pārkāpumi neesot konstatēti.

Krievijā svētdien notiek prezidenta vēlēšanas, taču visā priekšvēlēšanu kampaņas laikā tās nav radījušas kaut mazāko intrigu, jo faktiski neviens nešaubās, ka tajās kārtējo reizi uzvarēs līdzšinējais Kremļa saimnieks Vladimirs Putins.

Bez Putina vēlēšanās ir vēl septiņi kandidāti - Sergejs Baburins no nacionālistiskās partijas «Krievijas tautas savienība», Pāvels Grudiņins no Komunistiskās partijas, Ksenija Sobčaka no opozīcijas partijas «Pilsoniskā iniciatīva», Maksims Suraikins no partijas «Krievijas komunisti», Boriss Titovs no Izaugsmes partijas un Vladimirs Žirinovskis no ultranacionālistiskās Liberāldemokrātiskās partijas.

Tomēr nevienam no šiem septiņiem kandidātiem nav reālu izredžu uzvarēt.

Pazīstamākais opozicionārs Aleksejs Navaļnijs kā kandidāts vēlēšanām netika reģistrēts, jo viņam ir krimināla sodāmība lietā, kuru viņš pats dēvē par safabricētu.

Pirmie vēlēšanu rezultāti gaidāmi pēc pulksten 20 pēc Latvijas laika, kad tiks slēgti vēlēšanu iecirkņi vistālāk rietumos esošajā Krievijas teritorijā - Kaļiņingradas apgabalā.