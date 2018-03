Krievijas vēlēšanas: videokolāža ar balsotājiem, kas urnās met vairākus biļetenus

Videoierakstā redzams, ka kāda sieviete iznāk no balsošanas kabīnes un elektroniskajā vēlēšanu urnā iemet nevis vienu, bet gan divus biļetenus. Pēc tam viņa, neviena netraucēta, dodas prom.

Kāda cita vēlētāja pie vēlēšanu urnas dodas ar kaudzīti biļetenu. Arī šoreiz urnā nonāk vairāk nekā viens.

Krievijas opozīcijas aktīvisti un nevalstiskās organizācijas ziņo par lērumu dažādu pārkāpumu vēlēšanu laikā.

Galvenie minētie pārkāpumi ir fiktīvu biļetenu mešana urnās, kā arī urnu novietošana ārpus videokameru redzamības loka.

Novērot vēlēšanas devušies 33 000 brīvprātīgie no opozicionāra Alekseja Navaļnija kustības, taču bijuši gadījumi, kad viņi nav ielaisti iecirkņos. Navaļnija interneta vietne ziņo par simtiem pārkāpumu, īpaši Maskavā, Piemaskavā, Sanktpēterburgā un Baškortostānā.

Opozīcijas aktīvisti arī vēsta par gadījumiem, kad policija ar autobusiem vedusi vēlētājus uz iecirkņiem, un kad nobalsojušie saņēmuši atlaižu kuponus.

Tikmēr vairāki valsts sektorā strādājošie žurnālistiem stāsta, ka izjutuši spiedienu no darba devējiem atskaitīties par to, ka piedalījušies vēlēšanās. Baidoties zaudēt darbu, viņi dodas uz iecirkņiem, lai arī citādi to, iespējams, nebūtu darījuši.

Savukārt Centrālā vēlēšanu komisija paziņojusi, ka līdz šim vēlēšanu gaitā būtiski pārkāpumi neesot konstatēti.

Lai arī šajās vēlēšanās ir astoņi kandidāti uz prezidenta amatu, nav šaubu, ka uzvarēs pašreizējais Krievijas valsts vadītājs Vladimirs Putins. Viņam prognozē apmēram 70% vēlētāju atbalstu, vēsta aģentūra «Reuters». Taču tā kā Putins ir vienīgais reālais kandidāts, liela vēlētāju aktivitāte viņa uzvarai piešķirtu lielāku leģitimitāti.