Navaļnijs: Par spīti Kremļa centieniem, vēlētāju aktivitāte zemāka nekā 2012.gadā

Navaļnijs apgalvo, ka starp oficiālajiem datiem un novērotāju nosauktajiem skaitļiem esot vērā ņemamas atšķirības. Īpaši tas attiecas uz Kemerovas un Permas reģioniem, kur novērotāji fiksējuši par 12 līdz 18% mazāku vēlētāju skaitu, vēsta portāls «Meduza.io».

Opozīcija un nevalstiskās organizācijas ziņo par pārkāpumiem vēlēšanu laikā, piemēram, fiktīvu biļetenu mešanu urnās, kā arī urnu novietošanu ārpus videokameru redzamības loka. Aģentūra «Reuters» publiskojusi videokolāžu ar iecirkņu novērošanas kameru ierakstiem, kuros skaidri redzams, kā vairāki vēlētāji urnās met vairāk nekā vienu biļetenu.

Novērot vēlēšanas devušies 33 000 brīvprātīgie no opozicionāra Alekseja Navaļnija kustības, taču bijuši gadījumi, kad viņi nav ielaisti iecirkņos. Navaļnija interneta vietne ziņo par simtiem pārkāpumu, īpaši Maskavā, Piemaskavā, Sanktpēterburgā un Baškortostānā.

Opozīcijas aktīvisti arī vēsta par gadījumiem, kad policija ar autobusiem vedusi vēlētājus uz iecirkņiem, un kad nobalsojušie saņēmuši atlaižu kuponus.

Tikmēr vairāki valsts sektorā strādājošie žurnālistiem stāsta, ka izjutuši spiedienu no darba devējiem atskaitīties par to, ka piedalījušies vēlēšanās. Baidoties zaudēt darbu, viņi dodas uz iecirkņiem, lai arī citādi to, iespējams, nebūtu darījuši.

Preses konferencē Navaļnijs teica, ka lepojoties ar ievērojamo skaitu cilvēku, kuri svētdien nedevās vēlēt, tādējādi izrādot savu politisko nostāju.

Lai arī šajās vēlēšanās ir astoņi kandidāti uz prezidenta amatu, nav šaubu, ka uzvarēs pašreizējais Krievijas valsts vadītājs Vladimirs Putins. Viņam prognozē apmēram 70% vēlētāju atbalstu, vēsta aģentūra «Reuters». Taču tā kā Putins ir vienīgais reālais kandidāts, liela vēlētāju aktivitāte viņa uzvarai piešķirtu lielāku leģitimitāti.