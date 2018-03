CVK: Krievijas prezidenta vēlēšanās uzvarējis Putins

Pēc šiem rezultātiem, Putins ieguvis 74,22% balsu. Savukārt, pēc fonda «Sabiedriskā doma» aptaujas datiem, Putins saņēmis 77% balsu, bet, pēc VCIOM aptaujas datiem, 73,9% balsu.

Bez Putina vēlēšanās bija vēl septiņi kandidāti. Pēc CVK datiem, otrajā vietā izvirzījies Pāvels Grudiņins no Komunistiskās partijas ar 14,03% balsu. Tālāk seko Vladimirs Žirinovskis no ultranacionālistiskās Liberāldemokrātiskās partijas ar 6,51% balsu, Ksenija Sobčaka no opozīcijas partijas «Pilsoniskā iniciatīva» ar 1,41% balsu, Grigorijs Javļinskis no liberālās partijas «Jabloko» ar 0,8% balsu, Maksims Suraikins no partijas «Krievijas komunisti» ar 0,64% balsu, Sergejs Baburins no nacionālistiskās partijas «Krievijas tautas savienība» ar 0,63% balsu un Boriss Titovs no Izaugsmes partijas ar 0,63% balsu.

Pazīstamākais opozicionārs Aleksejs Navaļnijs kā kandidāts vēlēšanām netika reģistrēts, jo viņam ir krimināla sodāmība lietā, kuru viņš pats dēvē par safabricētu. Navaļnijs bija aicinājis prezidenta vēlēšanas boikotēt.

Līdz pulksten 18 pēc Maskavas laika (17 pēc Latvijas laika) vēlētāju aktivitāte bija sasniegusi 59,93%, liecina CVK publiskotie dati.

Pēc CVK sniegtās informācijas, ziņojumu skaits par pārkāpumiem vēlēšanu gaitā neesot liels.

Tomēr Krievijas opozīcijas aktīvisti un nevalstiskās organizācijas ziņo par daudziem pārkāpumiem svētdien notiekošajās prezidenta vēlēšanās. Galvenie minētie pārkāpumi ir fiktīvu biļetenu mešana urnās, kā arī urnu novietošana ārpus videokameru redzamības loka.