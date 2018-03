Nokrītot «Cirque du Soleil» izrādes laikā, nāvējoši savainojas akrobāts

Franču akrobāts izslīdēja no saitēm, kurās veica savus trikus, un uzkrita uz skatuves. Arno nogādāja slimnīcā, kur viņš mira.

«Cirque du Soleil» atcēla divas izrādes, kas nākamajā dienā bija plānotas Tampā.

Arno trupā strādāja vairāk nekā 15 gadus.

Šī nav pirmā reize, kad «Cirque du Soleil» izrāde kādam no akrobātiem beigusies letāli. 2013.gadā viens no trupas dalībniekiem gāja bojā, nokrītot no skatuves Lasvegasā.

Savukārt 2016.gada decembrī «Cirque du Soleil» dibinātāja dēlam Olivjē Rošetam uzkrita pacēlāja kabīne. Viņš no gūtajiem savainojumiem slimnīcā mira.