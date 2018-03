Mūžīgais prezidents: kas gaidāms nākamajos sešos Putina varas gados

Krievijas prezidenta vēlēšanās svētdien ar lielu balsu pārsvaru uzvarēja pašreizējais valsts galva Vladimirs Putins. Līdz ar to vietējā opozīcija nākamos sešus gadus atkal tiks nostumta no politiskās skatuves, bet ārvalstu oponentiem pašiem pietiek problēmu - Lielbritānijai priekšā izstāšanās no Eiropas Savienības (ES), savukārt ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija cīnās ar nesaskaņām tās iekšienē. Krievijā ziņas par gadījumiem, kad Krievijas vēlēšanu iecirkņos notikusi krāpšanās ar nodoto biļetenu skaitu, nav iedragājušas Putina pozīcijas, savukārt apsūdzības par iejaukšanos ASV vēlēšanās un saistību ar bijušā Krievijas dubultaģenta Sergeja Skripaļa saindēšanu Lielbritānijā, šķiet, tikai nostiprinājušas Putina reputāciju vietējo vēlētāju acīs. Ziņu aģentūra AP skaidro, ko gaidīt no Krievijas «mūžīgā prezidenta» nākamajiem sešiem varas gadiem.