Krievijas prezidenta vēlēšanās Igaunijā Putins ieguvis 94% balsu, Lietuvā - 85%

(Papildināta ziņa.)

Igaunijā Pāvels Grudiņins no Komunistiskās partijas saņēmis 1,77% balsu, bet Vladimirs Žirinovskis no ultranacionālistiskās Liberāldemokrātiskās partijas - 1,47% balsu.

Pārējie kandidāti - Sergejs Baburins no nacionālistiskās partijas «Krievijas tautas savienība», Grigorijs Javļinskis no liberālās partijas «Jabloko», Ksenija Sobčaka no opozīcijas partijas «Pilsoniskā iniciatīva», Maksims Suraikins no partijas «Krievijas komunisti» un Boriss Titovs no Izaugsmes partijas - ieguvuši no 0,2% līdz 0,8% balsu.

Pavisam Igaunijā nobalsojuši 28 077 cilvēki jeb 33,7% no balsstiesīgajiem. Vēlēšanu iecirkņi bija atvērti Krievijas vēstniecībā Tallinā, tās konsulārajā nodaļā Tartu, kā arī ģenerālkonsulātā Narvā.

Tikmēr Lietuvā Pāvels Grudiņins no Komunistiskās partijas ieguvis 5,3% balsu, bet Ksenija Sobčaka no opozīcijas partijas «Pilsoniskā iniciatīva» - 2,9% balsu.

Par to, cik balsu saņēmuši pārējie kandidāti, vēstniecība informāciju nesniedz.

Pavisam Lietuvā nobalsojuši 4487 cilvēki jeb 39% no balsstiesīgajiem.

Vēlēšanu iecirkņi bija atvērti Krievijas vēstniecībā Viļņā, Kauņas viesnīcā «Park Inn», Krievijas ģenerālkonsulātā Klaipēdā, Šauļu ģimnāzijā «Santarve» un Visaginas kultūras centrā «Draugyste».

Jau ziņots, ka svētdien notikušajās Krievijas prezidenta vēlēšanās uzvarējis Putins ar 76,67% balsu.