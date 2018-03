Lielbritānijā ieputināts piejūras kūrorts

Devonas grāfistes pašvaldība ziņoja, ka uz turieni nosūtīta tehnika, ar ko sašķūrēt sniegu.

Savukārt ceļu satiksmes dienests norādīja, ka apgabalā sniegs tīrīts visu nedēļas nogali, lai nepieļautu šādu situāciju rašanos.

Taču situācija uz ceļiem Ilfrakombas tuvumā joprojām ir sarežģīta. «Šodien izmantojiet ceļus tikai tad, ja tas ir nepieciešams. Apstākļi dažādās grāfistes vietās ir atšķirīgi,» teikts paziņojumā. «Rēķinieties ar apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem un iespējamu kavēšanos.»

Devonas grāfistē 82 cilvēkiem, tai skaitā tajā pašā dienā salaulātam pārim, nācās nakti pārlaist koledžas ēkā Oukhemptonā, jo laika apstākļu dēļ nebija iespējams turpināt ceļu pa A30 šoseju.

Devonas, Kornvolas un Somersetas pašvaldībās slēgti vairāki simti skolu. Devonā, ko laika apstākļi skāruši vissmagāk, pirmdien slēgtas 303 no visām 307 grāfistē esošajām skolām.

Tikmēr vietējie iedzīvotāji sniegu sagaidījuši priecīgākā noskaņojumā. Daudzi sociālajos tīklos dalās ar sniegotu ainavu fotogrāfijām un video.

Today was that memorable photo, that I just had to see again, as I never thought I would, here it is just 2 weeks later, taken yesterday morning at #DurdleDoor in the #Snow #WexMondays #fsprintmonday #sharemondays2018 #appicoftheweek @StormHour @DorsetSnow pic.twitter.com/Z6lXpZyFJU— Matt pinner (@Matt_Pinner) March 19, 2018