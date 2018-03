«Putina vēlēšanu» trakumi: Iekausta novērotājus un apēd biļetenu

1. Iekausta vēlēšanu novērotājus

Vēlēšanu iecirknī numur 1126, kas atradās Dagestānas galvaspilsētā Mahačkalā, vēlēšanu novērotāji un žurnālisti ziņoja par vairākiem pārkāpumiem, tostarp fiktīvu papildus biļetenu mešanu vēlēšanu urnās, kā arī fizisku uzbrukumu vēlētāju novērotājiem.

Pirmo pārkāpumu fiksējušas iecirknī izvietotās novērošanas kameras. Neilgi pēc iecirkņa atvēršanas kāda sieviete, acīmredzot iecirkņa vēlēšanu komisijas pārstāve, iziet no telpas, kurā atrodas urnas un pēc brīža atgriežas, rokās nesot kaudzīti ar biļeteniem, ko viņa iemet vēlēšanu urnā.

Kādu laiku vēlāk minētā iecirkņa novērošanas kameras fiksējušas, ko aculiecinieki raksturojuši kā «dusmīgu jauniešu baru», kas ienācis iecirknī un ar spēku aizvilcis novērotājus prom, lai viņi nevar redzēt vēlēšanu urnas. Mirkli vēlāk, kad iecirknī valda sajukumus, divi vīrieši nepieskatītajās vēlēšanu urnās samet fiktīvus biļetenus.

Starptautiskā finanšu laikraksta «The Financial Times» žurnālists Makss Sedons, kurš atradās minētajā iecirknī, vēlāk sociālajos tīklos ievietoja fotogrāfiju, kurā redzams viens no iecirknī cietušajiem novērotājiem.

Zukhrab Omarov, 28, an election observer in Dagestan, tried to complain about the sudden appearance of 40 goons at his polling station, whom he suspected were part of a “carousel.” They dragged him outside in full view of the cops and beat him up pic.twitter.com/1obWCSMpIn— max seddon (@maxseddon) March 18, 2018