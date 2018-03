Televīzijas pārraidēs no Ukrainas kartes «pazūd» Krima; iedzīvotāji sašutuši

Ukrainas karte bez Krievijas anektētās Krimas bija redzama divos televīzijas kanālos - sabiedriskās televīzijas kanālā «UA: Pervij» un privātajā kanālā «STB TV».

Abu kanālu pārstāji jau atvainojušies par misēkli, šo situāciju skaidrojot ar tehniskām kļūmēm.

Sociālo tīklu lietotājus televīzijas kanālu skaidrojums gan nav apmierinājis.

This is how the map of Ukraine has appeared on state-funded UA:Pershyi @1tvua - no Crimea at all as if it's drown in the sea. That's all you should know about our TV. via @VolodymyrAriev https://t.co/yn3JAVlAtd pic.twitter.com/kU7tsdPEpT— English Lugansk (@loogunda) March 17, 2018