Sarkozī pratina par finansējuma saņemšanu no Kadafi

Bijušais Francijas prezidents Nikolā Sarkozī aizturēts un tiek pratināts saistībā ar apsūdzībām, ka viņš esot pieņēmis kampaņas finansējumu no kādreizējā Lībijas līdera un tirāna Muamara Kadafi, vēsta raidorganizācija BBC.

(Papildināta ziņa.)

Policija izmeklē iespējamās nelikumības Sarkozī 2007.gada priekšvēlēšanu kampaņas finansējumā.

63 gadus vecais Sarkozī līdz šim nav reaģējis uz policijas aicinājumiem atbildēt uz jautājumiem lietā.

Uzmanība Sarkozī saistībai ar Kadafi atkal tika pievērsta 2016.gada novembrī pēc kāda uzņēmēja apgalvojumiem, ka viņš piegādājis Sarkozī pirmajai prezidenta vēlēšanu kampaņai trīs koferus ar naudu no Kadafi.

Francijas un Libānas uzņēmējs Zijāds Takiedīns paziņoja, ka viņš 2006.gada beigās un 2007.gada sākumā veicis trīs braucienus no Lībijas galvaspilsētas Tripoles uz Parīzi, vedot skaidru naudu Sarkozī kampaņai.

Katrā no šiem braucieniem Takiedīns vedis koferi, kurā bijuši no pusotra līdz diviem miljoniem eiro 200 eiro un 500 eiro banknotēs. Viņš piebilda, ka saņēmis šo naudu no Kadafi režīma militārā izlūkdienesta vadītāja Abdallāha Senusi.

Sarkozī gadiem ilgi ir noliedzis apgalvojumus, ka viņš esot saņēmis miljoniem eiro no Kadafi savai vēlēšanu kampaņai, kura 2007.gadā vainagojās ar uzvaru.

Takiedīns, tiekot nopratināts kādā citā lietā, jau agrāk bija apsūdzējis Sarkozī finansiālā atkarībā no Kadafi 2006.-2007.gada vēlēšanu kampaņas laikā, bet tikai 2016.gadā nāca klajā ar apgalvojumiem, ka pats vedis naudu.

Apgalvojumi par Kadafi finansējumu Sarkozī vēlēšanu kampaņai pirmoreiz atskanēja 2011.gada martā, kad toreizējais Francijas prezidents Sarkozī aģitēja par NATO vadīto militāro intervenci, kas palīdzēja gāzt Kadafi.

Nesen Londonā tika aizturēts Sarkozī bijušais darbinieks Aleksandrs Djurī.

Sarkozī centās atgriezties pie varas 2012.gada prezidenta vēlēšanās, taču zaudēja savam sāncensim Fransuā Olandam, kurš uzvarēja ar samērā nelielu balsu pārsvaru.