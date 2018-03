Sarkozī otro dienu pratina par naudas saņemšanu no Lībijas

Sarkozī jau vakar tika nopratinās saistībā ar šo lietu. Policijas iecirkni viņš pameta ap pusnakti, bet šorīt tika atkal nogādāts iecirknī, ziņo informēti avoti.

Sarkozī advokāti notiekošo vēl nav komentējuši.

Izmeklētāji jau kopš 2013.gada pēta mediju publiskoto informāciju un izmeklē Kadafi dēla Seifa al Islama izteikumus, kas liecina par Lībijas naudas izmantošanu Sarkozī vēlēšanu kampaņā.

Otrdien tika nopratināts arī Sarkozī sabiedrotais un bijušais ministrs Briss Ortefē, kurš vēlāk tviterī paziņoja, ka liecinājis brīvprātīgi, un pauda cerību, ka viņa sniegtā informācija palīdzēs pielikt punktu «kļūdām un meliem».

Saskaņā ar Francijas likumiem Sarkozī var tikt aizturēts uz 48 stundām. Pēc tam viņš vai nu jāatbrīvo, vai arī jānorīko atgriezties uz nopratināšanu vēlāk, vai jāsauc tiesneša priekšā apsūdzību izvirzīšanai.

Apgalvojumi par Kadafi finansējumu Sarkozī vēlēšanu kampaņai pirmoreiz atskanēja 2011.gada martā, kad toreizējais Francijas prezidents Sarkozī aģitēja par NATO vadīto militāro intervenci, kas palīdzēja gāzt Kadafi.

Jautājums aktualizējās 2016.gada novembrī pēc kāda uzņēmēja apgalvojumiem, ka viņš piegādājis Sarkozī pirmajai prezidenta vēlēšanu kampaņai trīs koferus ar naudu no Kadafi.

Francijas un Libānas uzņēmējs Zijāds Takiedīns paziņoja, ka viņš 2006.gada beigās un 2007.gada sākumā veicis trīs braucienus no Lībijas galvaspilsētas Tripoles uz Parīzi, vedot skaidru naudu Sarkozī kampaņai.

Katrā no šiem braucieniem Takiedīns vedis koferi, kurā bijuši no pusotra līdz diviem miljoniem eiro 200 eiro un 500 eiro banknotēs. Viņš piebilda, ka saņēmis šo naudu no Kadafi režīma militārā izlūkdienesta vadītāja Abdallāha Senusi.