Sarkozī apsūdzēts korupcijā Kadafi miljonu lietā

Francijas eksprezidentam Nikolā Sarkozī trešdien izvirzītas apsūdzības korupcijā un nelegālā kampaņas finansēšanā, jo viņš, kā tiek apgalvots, pieņēmis vairākus miljonus eiro no bijušā Lībijas diktatora Muamara Kadafi 2007.gada vēlēšanu kampaņas finansēšanai, pavēstīja avots tieslietu struktūrās

Pēc pieciem izmeklēšanas gadiem un divām Sarkozī pratināšanas dienām tiesneši, kuri strādā ar viseksplozīvāko Francijas politisko skandālu, nosprieda, ka viņiem ir pietiekami daudz pierādījumu, lai apsūdzētu 63 gadus veco politiķi.

Sarkozī apsūdzēts korupcijā, nelegālā kampaņas finansēšanā un Lībijas valsts naudas slēpšanā, sacīja avots.

Eksprezidents noliedzis, ka būtu darījis kaut ko pretlikumīgu.

Sarkozī otrdien un trešdien pratināja korupcijas lietu izmeklētāji saistībā ar apsūdzībām, ka viņš no Kadafi pieņēmis vairākus miljonus eiro, kas viņam nogādāti koferos ar naudu.

Sarkozī apsūdzēts «pasīvā korupcijā», kas tiek definēta kā «korumpētās puses aizsāktā korupcija».

Trešdien vakarā eksprezidents tika atbrīvots no apcietinājuma un atgriezās mājās. Viņam noteikta tiesas uzraudzība.

Apgalvojumi par Kadafi finansējumu Sarkozī vēlēšanu kampaņai pirmoreiz izskanēja 2011.gada martā, kad toreizējais Francijas prezidents Sarkozī aģitēja par NATO vadīto militāro intervenci, kas palīdzēja gāzt Kadafi.

Jautājums aktualizējās 2016.gada novembrī pēc kāda uzņēmēja apgalvojumiem, ka viņš piegādājis Sarkozī pirmajai prezidenta vēlēšanu kampaņai trīs koferus ar naudu no Kadafi.

Francijas un Libānas uzņēmējs Zijāds Takiedīns paziņoja, ka viņš 2006.gada beigās un 2007.gada sākumā veicis trīs braucienus no Lībijas galvaspilsētas Tripoles uz Parīzi, vedot skaidru naudu Sarkozī kampaņai.

Katrā no šiem braucieniem Takiedīns vedis koferi, kurā bijuši no pusotra līdz diviem miljoniem eiro 200 eiro un 500 eiro banknotēs. Viņš piebilda, ka saņēmis šo naudu no Kadafi režīma militārā izlūkdienesta vadītāja Abdallāha Senusi.