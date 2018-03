Nīderlandes likumprojekts paver ceļu tiesai Donbasā notriektās lidmašīnas lietā

Līdz ar likuma pieņemšanu aizdomās turētos ārzemniekus varēs tiesāt Nīderlandes tiesā Hāgā, arī izmantojot videokonferences režīmu, ja aizdomās turētie nebūs izdoti Nīderlandes varasiestādēm.

Starptautiskajā kriminālizmeklēšanā 2016.gadā tika konstatēts, ka raķete, kas notrieca Malaizijas lidmašīnu, tika izšauta no promaskavisko teroristu kontrolētās Austrumukrainas no iekārtas, kas ievesta no Krievijas, bet vēlāk tur ar steigu nogādāta atpakaļ.

Turpinās izmeklēšana centienos identificēt konkrētus vainīgos. Apsūdzības nevienam pagaidām nav izvirzītas.

2014.gada 17.jūlijā virs teritorijas Ukrainas austrumos, kuru kontrolē Krievijas atbalstītās teroristu bandas, tika notriekta Malaizijas lidmašīna «Boeing 777», nogalinot visus aviolainerī esošos 298 cilvēkus.

Kijeva un rietumvalstis noziegumā vaino vai nu Maskavas apbruņotās teroristu bandas, kas darbojas Ukrainas austrumos, vai arī pašas Krievijas regulāro armiju, kura sniedz teroristiem tiešu militāru atbalstu, ko Kremlis joprojām cenšas noliegt.