Par bestselleru kļuvusi parodijgrāmata par konservatīvā ASV viceprezidenta homoseksuālo trusi

Satīriķa Džona Olivera televīzijas pārraides «Last Week Tonight» scenāristes Džilas Tvisas sarakstītā grāmata «A Day in the Life of Marlon Bundo» («Viena diena Marlona Bando dzīvē») ir parodija par vienlaikus iznākušo darbu «A Day in the Life of the Vice President» («Viena diena viceprezidenta dzīvē»), ko sarakstījusi Pensa meita Šarlote, bet ilustrējusi dzīvesbiedre Karena.

Šarlotes Pensas grāmatā atainota viceprezidenta dzīve, kādu to redz ģimenes trusis Marlons.

Savukārt parodijā akcentēti Pensa iebildumi pret homoseksuāļu laulībām. Šajā grāmatā trusis Marlons iemīlas citā vīriešu dzimuma trusī Veslijā, turklāt, neraugoties uz Pensa pūlēm, abiem izdodas apprecēties.

Svētdien iznākusī parodija atrodas «Amazon» pārdotāko grāmatu topa pašā virsotnē, bet Pensa ģimenes veikums palicis ceturtajā vietā.

Ienākumi no abu grāmatu pārdošanas tiks ziedoti labdarībai.

«Vienīgā lieta, kas ir labāka par vienu trušu grāmatu labdarībai, ir divas trušu grāmatas labdarībai,» savā lappusē sociālajā tīklā «Instagram» atzinusi Pensa meita.