Kasparovs: Tikai ģeopolitiska sakāve var novest pie Putina krišanas

«Krievija ir personīga diktatūra, kas atklāti sevī uzņem daudzus fašistiskās ideoloģijas elementus un uzbrūk kaimiņiem,» intervijā laikrakstam «Los Angeles Times» sacīja Kasparovs. «Izbeigt šo diktatūru ar balsošanas palīdzību nevar. Totālā kontrole pār visu un turēšanās pie varas Krievijā ir sasniegusi tādu punktu, kad diez vai var gaidīt sabiedrības sacelšanos, kas novestu pie režīma nāves, ja vien pats režīms nevājināsies ģeopolitiskas sakāves rezultātā.»

Putina režīma krahs ir neizbēgams, bet tas nenozīmē, ka Krievijā nākamajā dienā radīsies pārstāvnieciska demokrātija, norādīja opozicionārs.

«Es varu garantēt - kamēr Putins būs pie varas, nekas nenotiks,» sacīja šaha lielmeistars. «Pozitīvu izmaiņu nebūs. Turklāt mēs redzam diktatoru paranoiķi, kurš arvien vairāk bažījas par savu fizisko drošību. Atšķirībā no pagātnes diktatoriem viņš tur pirkstu uz kodolpogas. Vismaz pēdējo mēnešu laikā bija dzirdams, kā viņš domā par kodolkonfliktu iespējām.

Viņš ir nonācis līdz tādam punktam, kad viņš vairs neredz pasauli, kurā viņš nebūtu pie varas. Tas ir ļoti bīstami.»

Izeja rodama, ja tiek sagrauts oligarhu, kas ir ieinteresēti savu sakaru ar Rietumiem saglabāšanā, atbalsts Putinam.

«Rietumu pasaule var stāties pretī šai ļoti bīstamajai notikumu attīstībai, tikai izdarot tā, ka dažiem no viņa visbagātākajiem līdzgaitniekiem nākas izvēlēties starp savām personīgajām interesēm un bagātību turēšanu aiz Krievijas robežām, no vienas puses, un lēmumu pieņemšanu par to, vai viņi grib pildīt Putina noziedzīgās pavēles, no otras,» skaidroja Kasparovs.

«Mēs varēsim redzēt šķelšanos starp Putinu un Krievijas eliti tikai tad, ja brīvā pasaule tiešām nodemonstrēs politisko gribu cīņai par mūsu vērtībām un izdarīs tā, lai atbilde uz jebkuru uzbrukumu mūsu interesēm - vēlēšanām Amerikā, vēlēšanām Eiropā, vai arī, pasarg' Dievs, Amerikas energosistēmai - būtu satriecošs,» uzsvēra Kasparovs.