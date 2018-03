«Varbūt tie bija dvīņi.» Kā cilvēki Krievijas vēlēšanās balsoja vairākos iecirkņos

Svētdien notika Krievijas prezidenta vēlēšanas, kurās ar pārliecinošu balsu pārsvaru uzvarēja Vladimirs Putins. Cits iznākums nemaz nebija gaidāms, jo reālas opozīcijas Putinam nebija, taču augsta vēlētāju aktivitāte it kā piešķirtu leģitimitāti vēlēšanām, kas vairākkārt tika medijos nodēvētas par «demokrātijas imitāciju». Ziņu aģentūra «Reuters» apkopojusi kadrus ar vairākiem cilvēkiem, kuriem savu balsi svētdien izdevās nodot vairāk nekā vienā iecirknī.

«Reuters» pamanīja 17 cilvēkus, kuri svētdienas vēlēšanās iegriezās vairākos iecirkņos Ustdžegutā, Krievijas dienvidos, un nobalsoja katrā no tiem. Žurnālisti arī novēroja, ka vēlētāju grupas uz vēlēšanu iecirkņiem tika vestas autobusos, kas, spriežot pēc uzrakstiem uz braucamrīkiem, piederēja valsts uzņēmumiem.

Krievijas likumdošanā par balss nodošanu vēlēšanās vairāk nekā vienu reizi paredzēts naudassods. Žurnālisti Ustdžegutas 217.vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklei Leilai Koičujevai parādīja attēlus ar cilvēkiem, kuri tika nofotografēti metam biļetenus vēlēšanu urnās vairākos iecirkņos. «Varbūt tie bija dvīņi,» ieminējās Koičujeva.

«Reuters» izdevās sazināties ar septiņiem no 17 cilvēkiem, kuri tika manīti nododam balsi vairākas reizes. Viņi vai nu noliedza, ka balsojuši vairākkārt, vai arī atteicās sniegt komentārus.

FOTO: Reuters/ScanPix

Viena un tā pati sieviete tika nofotografēta metam biļetenu vēlēšanu urnā Ustdžegutas 217., 216. un pēc tam 215. vēlēšanu iecirknī. «Reuters» žurnālistiem viņa noliedza, ka esot balsojusi vairākas reizes. Žurnālisti esot viņu sajaukuši ar kādu citu, jo viņas darbavietā septiņiem cilvēkiem esot tieši tāds mētelis, mēģināja skaidrot sieviete.

FOTO: Reuters/ScanPix

Šis vīrietis tika nofotografēts 216. un 217. vēlēšanu iecirknī. Kad «Reuters» žurnālists pie viņa vērsās ar jautājumu par atkārtoto balsošanu, vīrietis neko neatbildēja un aizsteidzās prom.

FOTO: REUTERS/Scanpix

Šis vīrietis tika nofotografēts 217.vēlēšanu iecirknī, bet vēlāk devās uz 216.iecirkni. Jautāts, kāpēc balsoja divreiz, viņš apgalvoja, ka esot nobalsojis tikai vienu reizi, un izgāja no iecirkņa.

FOTO: Reuters/ScanPix

Sieviete rozā mētelī savu balsi vispirms nodeva 216. iecirknī, bet pēc tam to vēlreiz izdarīja 217. iecirknī. Uz jautājumu, kāpēc viņa tā rīkojusies, sieviete neko neatbildēja un devās prom no iecirkņa.

FOTO: REUTERS/Scanpix

Vēlētājs savu balsi nodod gan 216., gan arī 215. iecirknī. «Reuters» žurnālists vīrietim pajautāja, kāpēc viņš balsoja divas reizes. «Nē, šī ir pirmā reize, kad es balsoju,» skanēja atbilde.

FOTO: Reuters/ScanPix

Šis balsotājs iemeta vēlēšanu biļetenu gan 217., gan 216. vēlēšanu iecirkņa urnā. Viņš atteicās atbildēt uz žurnālista jautājumu, kāpēc balsojis vairākkārt, un ātrā solī devās prom no iecirkņa.

FOTO: Reuters/Scanpix

Sieviete, ko «Reuters» izdevās identificēt kā slimnīcas administratori Ludmilu Skļarevsku, noliedza, ka balsojusi vairākkārt. Taču viņa tika nofotografēta metam biļetenus urnā kā 215., tā arī 216. vēlēšanu iecirknī.

Kremļa runasvīrs Dmitrijs Peskovs sacīja, ka tad, ja Krievijas varasiestādes saņems sūdzības no vēlēšanu novērotājiem, tad būšot iemesls «bažām». Ja tādas netiks saņemtas, tad neesot, par ko bažīties.

Putina oponenti un neatkarīgie vēlēšanu novērotāji ziņo par lērumu pārkāpumu svētdienas vēlēšanās, galvenokārt ar mērķi falsificēt vēlētāju aktivitāti. Vēlēšanu dienā internetā parādījās daudzi novērošanas kameru ierakstu fragmenti, kuros redzams, kā vēlētāji urnās met kaudzīti biļetenu uzreiz vai kā balsu skaitīšanas laikā kamerai priekšā pēkšņi uzrodas baloni.

«Reuters» žurnālisti vēlēšanu dienā novēroja 12 iecirkņus visā Krievijā. Visos iecirkņos oficiālie dati par nodoto balsu skaitu atšķīrās no «Reuters» saskaitītajiem vēlētājiem. Vislielākā nesakritība bija vienā no Simferopoles iecirkņiem, kur atšķirība bija 528 balsis jeb 66% no visiem nodotajiem biļeteniem.

Balsošana vairākos vēlēšanu iecirkņos Krievijā ieguvusi apzīmējumu «karuselis». «Reuters» ziņo, ka vēlētāju reģistrēšanas sistēmā esot «caurums», kas ļauj balsi nodot vairāk nekā vienā iecirknī. Lai iedzīvotāji varētu balsot jebkurā sev ērtā iecirknī, viņi var reģistrēties vēlēšanām internetā vai arī piereģistrēties, esot iecirknī, kas nav deklarētajai dzīvesvietai tuvākais. Trīs «Reuters» žurnālistiem izdevās piereģistrēties gan internetā, gan arī iecirknī - tas nozīmē, ka viņi būtu varējuši nobalsot divreiz.

Saskaņā ar pirmdien izdotajiem oficiālajiem datiem, Ustdžegutas 215., 216. un 217. vēlēšanu iecirknī vidējā vēlētāju aktivitāte bija 81,5% un par Putinu tur tika nodoti gandrīz 90% balsu.