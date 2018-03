ASV apsūdz deviņus Irānas pilsoņus plašā hakerisma shēmā

ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija piektdien paziņoja par kriminālapsūdzību izvirzīšanu un sankciju noteikšanu deviņiem Irānas pilsoņiem, kas apsūdzēti hakerisma shēmā slepenas informācijas nozagšanai no augstskolām, privātfirmām un ASV valdības aģentūrām.

Deviņi apsūdzētie, kas strādājuši ar Irānas valdību saistītā Islāma revolucionārās gvardes korpusa uzdevumā, ielauzās apmēram 320 augstskolu datorsistēmās ASV un ārvalstīs, lai nozagtu dārgu zinātnisko pētījumu datus, kurus pēc tam Irānas valdība izmantoja vai pārdeva peļņas gūšanai, paziņoja ASV prokurori.

Šie hakeri arī tiek apsūdzēti par ielaušanos valdības organizāciju un privātā sektora uzņēmumu datortīklos. Starp šīm valdības organizācijām bija Darba ministrija, Federālā enerģijas regulēšanas komisija un ANO, bet starp minētajiem privātā sektora uzņēmumiem bija tehnoloģiju kompānijas, juridisko pakalpojumu un konsultāciju firmas.

Tieslietu ministrija paziņoja, ka hakeri bija saistīti ar Irānas uzņēmumu «Mabna Institute», kas, pēc prokuroru teiktā, noslēdza līgumus ar Irānas valdību par zinātnisko pētījumu datu zagšanu no citām valstīm. Divi no apsūdzētajiem bija šī uzņēmuma dibinātāji.

«Izvirzot šīs kriminālapsūdzības, mēs pastiprinām normu, kuru pieņem lielākā daļa no civilizētās pasaules: nācijām – valstīm nevajadzētu zagt intelektuālo īpašumu ar mērķi nodrošināt priekšrocības pašmāju uzņēmumiem,» paziņoja ASV ģenerālprokurora vietnieks Rods Rozenstains, pavēstot par apsūdzībām.

Finanšu ministrija piektdien arī noteica sankcijas pret «Mabna Institute» un 10 Irānas pilsoņiem, lai apgrūtinātu tiem darbību ārpus Irānas. Starp šiem Irānas pilsoņiem ir deviņi piektdien apsūdzētie un viens, kurš pērn tika apsūdzēts citā lietā.

Ir maz ticams, ka šie apsūdzētie tiks tiesāti ASV, jo ar Irānu nav noslēgts izdošanas līgums.

Saskaņā ar apsūdzības rakstā teikto Irānas pilsoņi piekļuvuši augstskolu datortīkliem, sūtot to mācībspēkiem e-pasta vēstules it kā no citu augstskolu mācībspēkiem.

Vēstulēs bija saites uz autentiskiem zinātniskiem rakstiem, bet pēc noklikšķināšanas uz tām saites novirzīja adresātus uz ļaundabīgu interneta domēnu, kas apgalvoja, ka mācībspēki izlogojušies no savām sistēmām, un aicināja viņus uzrakstīt ielogošanās datus, kurus pēc tam nozaga hakeri.

Tieslietu ministrija paziņoja, ka hakeri nozaguši zinātniskus pētījumus un intelektuālu īpašumu apmēram 31 terabaita apjomā, ko pēc tam peļņas gūšanai nosūtījuši uz serveriem ārpus ASV. Nozagtā informācija radījusi ASV augstskolām apmēram 3,4 miljardu dolāru lielus zaudējumus.

Šādi e-pasti tikuši nosūtīti vairāk nekā 100 000 augstskolu mācībspēku dažādās valstīs.