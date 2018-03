ASV pilsētu ielās desmitiem tūkstoši cilvēku pieprasa stingrāku ieroču kontroli

Demonstrācijas rīkotāji cer, ka Vašingtonā gājienā varētu piedalīties līdz pat pusmiljonam cilvēku.

Ja viņu cerības piepildīsies, šī akcija kļūs par lielāko demonstrāciju, kāda Vašingtonā sarīkota kopš Vjetnamas kara laikiem.

Sabiedrības sašutumu izraisījis pirms dažām nedēļām notikušais kārtējais slaktiņš vienā no Floridas vidusskolām, kura laikā tika noslepkavoti 17 cilvēki.

Tūkstošiem cilvēku pulcējušies arī Ņujorkas, Bostonas un citu lielāko ASV pilsētu ielās.

Thousands gathered on Pennsylvania Avenue for the #marchforourlives pic.twitter.com/R2NJQdNeb1— Katie Schubauer (@Katie_Schubauer) March 24, 2018