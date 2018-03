Matiss: Krievija ar Skripaļa saindēšanu mēģina sašķelt Rietumus

Bijušā Krievijas spiega Sergeja Skripaļa saindēšana Lielbritānijā ir daļa no Krievijas stratēģijas veikt operācijas un pēc tam noliegt atbildību par tām, un šī stratēģija ir paredzēta Rietumu sašķelšanai, otrdien paziņoja ASV aizsardzības ministrs Džims Matiss.

Skripaļs un viņa meita Jūlija 4.martā Solsberi, Anglijas dienvidrietumos, tika atrasti bez samaņas uz soliņa parkā. Abi joprojām atrodas slimnīcā kritiskā stāvoklī. Lielbritānijas varasiestādes uzskata, ka Skripaļiem uzbrukts ar Krievijā izstrādāto nervus paralizējošo vielu «Novičok».

Dienu pēc tam, kad ASV paziņoja par 60 Krievijas pilsoņu izraidīšanu, atbalstot Lielbritāniju Skripaļa lietā, Matiss sacīja, ka Krievijas prezidenta Vladimira Putina liegšanās atzīt atbildību par Skripaļa saindēšanu nav uztverama nopietni.

Ministrs arī sacīja, ka šī liegšanās atgādina 2014.gadā notikušo Krievijas iebrukumu Ukrainai piederošajā Krimas pussalā un tam sekojošo Krimas aneksiju.

Šo iebrukumu īstenoja bruņoti vīri armijas uniformās bez zīmotnēm.

«Viņi dara lietas, kuras, kā viņi uzskata, ir noliedzamas,» Matiss sacīja reportieriem.

«Un tā viņi mēģina salauzt Rietumu alianses, NATO vienotību,» teica Matiss.

«Viņi noņem zīmotnes no karavīru uniformām un ieiet Krimā. Viņi saka, ka viņiem nav nekāda sakara ar to, kas notiek ar separātistiem Ukrainas austrumos,» piebilda Matiss. «Es nezinu, kā viņi var to pateikt ar nopietnu seju.»

Lai gan vairums Rietumvalstu vaino Krieviju uzbrukumā Skripaļam, Lielbritānijas opozīcijas līderis Džeremijs Korbins ir apšaubījis, ka to organizēja Putins, un izteicis pieņēmumu, ka tas var būt sarīkojuši «mafijai līdzīgi grupējumi» Krievijā.

ASV prezidenta Donalda Trampa pretinieki ir viņu apsūdzējuši pārāk draudzīgā attieksmē pret Putinu, kritizējot Trampu par izvairīšanos no konfrontācijas ar Putinu Skripaļa saindēšanas jautājumā, kad Tramps pagājušonedēļ telefonsarunā apsveica Putinu ar uzvaru prezidenta vēlēšanās.

60 Krievijas pilsoņu izraidīšana tomēr ir lielākā masu izraidīšana, ko likusi īstenot Vašingtonas administrācija.

Turklāt Baltais nams arī brīdinājis, ka attiecības starp Vašingtonu un Maskavu var uzlaboties tikai tad, ja notiks «pārmaiņa Krievijas valdības uzvedībā».