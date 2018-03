Kemerovas traģēdija: Krievija par baumu izplatīšanu izsludina meklēšanā blogeri

Tiesa Maskavā aizmuguriski arestējusi Voļnovu un izsludinājusi viņu starptautiskā meklēšanā, vietējiem medijiem paziņoja tiesas preses dienests. Pret «jokdari» ierosināta lieta par naida kurināšanu.

Ugunsgrēkā tirdzniecības centrā «Zimņaja višņa» dzīvību zaudēja 64 cilvēki, to skaitā 41 bērns, bet cieta vēl vairāki desmiti.

Izmeklēšanas komisija saņēma 67 tuvinieku iesniegumus par pazudušiem cilvēkiem.

Taču uzreiz pēc ugunsgrēka sociālajos tīklos nonāca audio un videoieraksti, kas daudziem radīja aizdomas, ka patiesais upuru skaits tiek noklusēts. Vienā no šiem ierakstiem kāda sieviete stāstīja, ka viņas vīrs-šoferis esot stāstījis, ka kravas automašīnās no tirdzniecības centra esot izvesti 350 līķi. Tāpat arī sociālajos tīklos nonāca kādas vārdā nenosauktas Ārkārtas situāciju ministrijas darbinieces teiktais, ka amatpersonas slēpjot patieso bojāgājušo skaitu, lai izvairītos no starptautiskas izmeklēšanas.

Kāda cita sieviete, kas uzdevās par ātrās palīdzības darbinieci, bet neatklāja savu vārdu, videoierakstā teica, ka uz morgiem esot pārvesti 300 līķi. Taču, kā ziņo «Meduza», nav atrasti pierādījumi nevienam no šiem apgalvojumiem. Līdz ar to ziņas, ka tiek slēpti vairāki simti mirušo, visticamāk, nav patiesas.

Trešdien četri populāri blogeri un sociālo tīklu kontu autori - «#MDK», Nikolajs Soboļevs, Daņila Poperečņijs un Ksenija Borodina - atzina, ka esot pārsteigušies, pārpublicējot ziņas par simtiem mirušo.