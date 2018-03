Tramps sola drīzumā izvest ASV spēkus no Sīrijas

Uzrunājot strādniekus Ohaio, Tramps pavēstīja, ka ASV spēki ir tuvu tam, lai kontrolētu visu teritoriju, kas agrāk bija pakļauta džihādistu grupējumam «Islāma valsts».

«Mēs ļoti drīz iesim ārā no Sīrijas. Lai par to tagad parūpējas citi cilvēki,» sacīja Tramps. «Mums būs 100% kalifāta, kā viņi to dēvē, ko mēs visu esam atguvuši ātri. Mēs no turienes iesim ārā patiesi drīz. Mēs iesim atpakaļ uz mūsu valsti, kur mēs piederam, kur mēs gribam būt.»

Viņš neatklāja, kas būs šie «citi cilvēki», kuriem jāparūpējas par Sīriju, taču tur prezidenta Bašara al Asada režīma atbalstam atrodas ievērojami Irānas un Krievijas spēki, bet ziemeļos gar savu robežu buferzonu veido Turcijas armija.

ASV Valsts departamenta preses sekretāre Hetere Nauerta preses brīfingā pavēstīja, ka viņai nav nekas zināms par ASV lēmumu izvest spēkus no Sīrijas.

Sīrijā atrodas vairāk nekā 2000 ASV militārpersonu, kas strādā ar vietējiem kaujinieku grupējumiem, lai sakautu «Islāma valsti» un neļautu valstij ieslīgt plašākā pilsoņkarā.