Maskavu sanikno Hītrovas lidostā veiktā Aeroflot lidmašīnas pārbaude

Lielbritānijas robežsargi un muitas darbinieki Hītrovas lidostā Londonā pārbaudījuši Krievijas aviokompānijas «Aeroflot» lidmašīnu, kas tur bija ieradusies no Maskavas. Krievijas vēstniecība Londonā nosūtījusi britiem diplomātisko notu un pieprasījusi paskaidrojumus par notikušo.

Kaut arī pārbaude ilgusi tikai 10 minūtes, lidmašīnas tālākā izlidošana no Londonas aizkavējusies par 2,5 stundām, jo ar Krievijas pusi to bijis grūti saskaņot. Kāds avots Lielbritānijas valdībā laikrakstam «The Telegraph» pavēstījis, ka tā bija «parasta paplašinātā pārbaude» kādas veic gaisa kuģiem, kuri ieradušies no «paaugstināta riska valstīm». Ierēdnis arī uzsvēris, ka «Aeroflot» lidmašīnas pārbaude nekādā veidā nav saistīta ar tā dēvēto Skripaļa lietu.

Pārbaudes laikā Hītrovas lidostā Lielbritānijas muitas darbinieki pavēlējuši lidmašīnu atstāt visiem tās apkalpes locekļiem, izņemt kapteini, kuram atļauts palikt, taču tikai lidmašīnas kabīnē. Lidmašīnas kapteinis Vitālijas Mitrofanovs jau pēc atgriešanās Maskavā pavēstījis, ka lidmašīnā meklēti aizliegti priekšmeti. Viņš arī apgalvo, ka lainera pārmeklēšana bijusi nelikumīga.