Sadeguša autobusa dēļ būtiski bijusi traucēta Stanstedas lidostas darbība

Autobuss lidostā aizdegās piektdienas pēcpusdienā un šī ugunsgrēka dēļ lidostā tika atcelti reisi, radot neērtības vairākiem tūkstošiem pasažieru.

Ugunsgrēks tika likvidēts līdz plkst.17 pēc vietējā laika (plkst.19 pēc Latvijas laika), tomēr reaģējot uz notikušo, lidostas amatpersonas pieņēma lēmumu līdz pusnaktij atcelt visus reisus.

Piektdienas vakarā lidostā atcelti aptuveni 100 lidojumi.

Sestdien lidosta atsāka darbu, tomēr lidostas amatpersonas brīdina, ka arī sestdien iespējami lidostas darbības traucējumi.

Kā vēsta Lielbritānijas medijs «The Independent», šis incidents negatīvi ietekmējis aptuveni 15 000 cilvēku plānus.

Lidostā esošie cilvēki piektdienas vakarā piedzīvoto raksturojuši ar vārdu «haoss».

I honestly don't know who made all the calls tonight at #Stansted but that was so poorly managed. Bloody chaos and putting people through so much hell for nothing. No one got to fly! A bus caught on fire outside the building. Why did everything else fall apart?! pic.twitter.com/tfKkvRH9C8— SFW (@cinnamonwalsh) March 30, 2018