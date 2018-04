Trampa karš pret medijiem: kā konservatīvas mediju korporācijas viedoklis tiek iefiltrēts ASV reģionālajā televīzijā

«Sinclair» ir ASV lielākais reģionālo televīzijas kanālu īpašnieks. Grupai pieder 173 telekanāli 81 reģionā no vienas ASV piekrastes līdz otrai. Aptaujas liecina, ka apmēram 85% amerikāņu uzticas vietējām ziņām. Tikmēr ģimenes locekļu un draugu viedokļiem uzticas 77%, noskaidrojās «Pew Research Center» veiktā pētījumā. Visu «Sinclair» sastāvā esošo telekanālu kopējā auditorija varētu būt pat vēl lielāka nekā tādiem nacionāla mēroga «milžiem» kā CNN un «Fox News», raksta «The Washington Post».

Tomēr pagājušonedēļ internetā nonāca video, kurā vietējo telekanālu diktori vārds vārdā atkārto vienu un to pašu paziņojumu, radot aizdomas, ka «Sinclair» cenšas reģionālajās ziņās rosināt aizdomas par «viltus ziņām» un skatītāju noskaņošanu par labu kādam konkrētam viedoklim - ar šādām apsūdzībām Tramps brīvi un bez sava pamatojuma izskaidrošanas mētājas pret mediju organizācijām, kas atļāvušās viņu kritizēt.

How America's largest local TV owner turned its news anchors into soldiers in Trump's war on the media: https://t.co/iLVtKRQycL pic.twitter.com/dMdSGellH3— Deadspin (@Deadspin) March 31, 2018