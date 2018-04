Tramps Baltijas medijus nodēvē par «īstām ziņām»

Preses konferencē pēc Baltijas un ASV prezidentu samita, Tramps aicinājis medijiem uzdot jautājumus, norādot, ka «ideālā gadījumā» vēlētos uzklausīt Baltijas valstu reportierus.

«Izvēlieties reportieri. Jūs varat izvēlēties reportieri, ideālā gadījumā Baltijas valstu pārstāvi. Īstas ziņas, nevis viltus ziņas,» teica Tramps.

Kā novēroja portāls TVNET, šāds Trampa apgalvojums izraisījis diskusijas ASV Twitter lietotāju vidū.

"You can pick a reporter—a Baltic reporter, ideally," Pres. Trump says at press conference with Baltic leaders. "Real news, not fake news." https://t.co/dMeVjm6ZXt pic.twitter.com/Yc7qvR1GGQ— Evan McMurry (@evanmcmurry) April 3, 2018