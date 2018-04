Tramps komandē Latvijas prezidentu un Baltijas medijus nodēvē par «īstām ziņām»

Preses konferencē pēc Baltijas un ASV prezidentu samita, Tramps aicinājis medijiem uzdot jautājumus, norādot, ka «ideālā gadījumā» vēlētos uzklausīt Baltijas valstu reportierus.

«Izvēlieties reportieri. Jūs varat izvēlēties reportieri, ideālā gadījumā Baltijas valstu pārstāvi. Īstas ziņas, nevis viltus ziņas,» Latvijas prezidentam Raimondam Vējonim teica Tramps.

Kā novēroja portāls TVNET, šāds Trampa izteikums Twitter lietotāju vidū no ASV izraisīja diskusijas par to, vai prezidents drīkst uzbrukt presei, kam demokrātiskā sabiedrībā būtu jābūt neatkarīgai no valdošās varas.

"You can pick a reporter—a Baltic reporter, ideally," Pres. Trump says at press conference with Baltic leaders. "Real news, not fake news." https://t.co/dMeVjm6ZXt pic.twitter.com/Yc7qvR1GGQ— Evan McMurry (@evanmcmurry) April 3, 2018

“Pick a reporter please. You can pick a reporter -- a Baltic reporter, ideally. Real news. Not fake news,” @POTUS jokes with Latvian president during joint press conference with Baltic leaders https://t.co/vdDsJlR3GQ pic.twitter.com/6fRtrLyRJv— CBS News (@CBSNews) April 3, 2018

TVNET jau vēstīja, ka ASV notiek Baltijas valstu un ASV prezidentu tikšanās. Tajā piedalās arī Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

Šodien Vējonis piedalīsies arī ASV un trīs Baltijas valstu biznesa forumā un ASV bāzētās domnīcas «Atlantic Council» organizētajās darba vakariņās. Pēc samita Vašingtonā Valsts prezidents apmeklēs Sanfrancisko un Silīcija ieleju, kur paredzētas tikšanās ar sociālo tīklu kompānijām «Facebook» un «Google». Tāpat darba vizītes laikā plānots Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecības ASV apmeklējums un tikšanās ar Latvijas uzņēmējiem, kas darbojas Silīcija ielejā, kā arī vietējās latviešu diasporas pārstāvjiem Sanfrancisko un Ņujorkā.

Darba vizītes ASV noslēgumā Valsts prezidents apmeklēs Latvijas simtgadei veltīto Nacionālās Basketbola līgas spēli starp «New York Knicks» un «Milwaukee Bucks». Latvijas labākais basketbolists Kristaps Porziņģis Ņujorkas kluba rindās laukumā joprojām nedosies, jo ir traumēts.