Apšaudē «YouTube» galvenajā birojā Kalifornijā mirusi šāvēja, ir četri ievainotie

(ziņa papildināta)

Ievainotie ar šautām brūcēm tika aizvesti uz slimnīcām. No Sanfrancisko Vispārējā slimnīcā atvestajiem 36 gadus vecs vīrietis bija kritiskā stāvoklī, 32 gadus veca sieviete – nopietnā stāvoklī, un 27 gadus veca sieviete – diezgan labā stāvoklī.

Apšaude izraisīja «YouTube» darbinieku panisku bēgšanu, un notikuma vietā ieradās policija.

Sanbruno policija tviterī brīdināja «aktīva šāvēja» dēļ netuvoties divu ielu krustojumam, kur atrodas uzņēmumam «Google» piederošā videofailu apmaiņas servisa «YouTube» galvenais birojs.

Baltais nams paziņoja, ka ASV prezidents Donalds Tramps ticis informēts par notiekošo un viņa administrācija seko situācijai Sanbruno.

Aculiecinieki stāstīja, ka notikuma vietā ieradušās policijas SWAT vienības un virs tās lidinās helikopteri.

Live footage from the scene where police are responding to an "active shooter" at YouTube's California HQ pic.twitter.com/1yNKIMtZWQ — Sky News (@SkyNews) April 3, 2018

Televīzijas ziņās bija redzams, kā ēku atstāj «YouTube» darbinieki ar paceltām rokām un policija pārbauda, vai viņiem nav ieroču.

«Saistībā ar «YouTube» situāciju mēs koordinējamies ar varas iestādēm un sniegsim oficiālu informāciju no «Google» un «YouTube», kad tā kļūs pieejama,» tviterī paziņoja «Google» komunikāciju nodaļa.

«YouTube» galvenais birojs atrodas apmēram 50 kilometrus no «Google» galvenā biroja Kalifornijas štata Mauntinvjū pilsētā.

Youtube darbinieks Vadims Lavrusiks:

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers.— Vadim Lavrusik (@Lavrusik) April 3, 2018