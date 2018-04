YouTube galvenā biroja apkaimē izcēlusies apšaude

(ziņa papildināta)

Šobrīd nav oficiālu ziņu par cietušiem vai bojā gājušiem cilvēkiem. Izskanējis, ka vietējā slimnīcā nogādāti cilvēki, kas cietuši incidentā.

Tāpat vietējie mediji vēsta, ka vairāki cilvēki guvuši ievainojumus, pametot notikuma vietu. Vietējās varasiestādes likušas cilvēkiem netuvoties incidenta vietai.

Live footage from the scene where police are responding to an "active shooter" at YouTube's California HQ pic.twitter.com/1yNKIMtZWQ— Sky News (@SkyNews) April 3, 2018