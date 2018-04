Mēnesi pēc uzbrukuma Skripaļam dzīve Solsberi pamazām atgriežas ierastajās sliedēs

Klusajā un mierīgajā Solsberi, kur pēc spiegu apmaiņas uz dzīvi apmetās Skripaļs, dzīvo apmēram 45 000 cilvēku. Mēnesi pēc šokējošā uzbrukuma Solsberi centrā joprojām ir norobežotas vairākas vietas - laukums, kur atradās soliņš, «Zizzi» picērija un «The Mill» krogs, kur Skripaļi ieturējās, pirms viņiem palika slikti.

Viens no Solsberi uzņēmēju lielākajiem ienākumu avotiem ir tūrisms un viesi no citām pilsētām Anglijas dienvidos. Daudzi bažījās, ka bailes no indes paliekām sabiedriskās vietās un lielā policijas klātbūtne varētu aizbiedēt ceļotājus.

Valdība piedāvājusi kompensācijās vietējiem uzņēmumiem novirzīt vienu miljonu sterliņu mārciņu. Pašvaldība arī piedāvā Solsberi centrā bez maksas novietot auto, lai veicinātu lielāku cilvēku plūsmu.

«Dažas vietas ir vizuāli nepievilcīgas,» atzīst Solsberi pārstāvošais parlamenta deputāts Džons Glens. «Taču tikai neliela daļa uzņēmumu ir slēgti, un es domāju, ka visā valstī vērojams atbalsts Solsberi. Redzu, ka cilvēki ierodas no tuvām un tālām vietām, lai baudītu visu, ko šī vieta piedāvā.»

Taču vietējie iedzīvotāji ir citās domās. «Manuprāt, viss nav kā parasti,» žurnālistiem stāsta 69 gadus vecais Alekss Garbuts, kurš dzīvo netālu no Solsberi. «Liela daļa Solsberi ir pilnīgi nepieejama - gan uzņēmumi, gan arī vietas, kur staigāt.»

«Paies kāds laiks, bet cerams, ka beigās viss būs pa vecam,» saka 71 gadu vecā zivju tirgotāja Džūlija Evansa. Viņa atklāj, ka pēc uzbrukuma ļoti krasi sarucis pārdošanas apjoms, taču bizness pamazām atgūstas.

Sergejs un Jūlija Skripaļi joprojām atrodas slimnīcā. Jūlija Skripaļa ceturtdien pēc nepārbaudītas informācijas Krievijas medijos nāca klajā ar pirmo publisko paziņojumu, sakot, ka katru dienu atgūst spēkus. Sergeja Skripaļa veselības stāvoklis tiek raksturots kā kritisks, bet stabils.

Solsberi incidents atsauc atmiņā Kremļa kritiķa Aleksandra Ļitviņenko noindēšanu ar radioaktīvo poloniju 2006.gadā Londonā. Ļitviņenko 2006.gada 1.novembrī viesnīcā Londonā 43 gadu vecumā tika nāvējoši saindēts ar tēju, kurai bija pievienots radioaktīvais polonijs 210, un mira 2006.gada 23.novembrī.

Lielbritānijas izmeklēšanas komisijas 2016.gada publicētajā ziņojumā Ļitviņenko slepkavības lietā teikts, ka viņa slepkavību, iespējams, apstiprināja Vladimirs Putins. Pēc izmeklēšanas rezultātu publicēšanas Lielbritānija izraidīja četrus krievu diplomātus.