CNN: ASV īpašā prokurora Millera komanda iztaujā Krievijas oligarhus

ASV īpašā prokurora Roberta Millera komanda, izmeklējot Krievijas iejaukšanos ASV vēlēšanās, apturējusi un izjautājusi vairākus Krievijas oligarhus, kad tie ieradušies ASV. Par to ziņo raidorganizācija CNN, atsaucoties uz vairākiem zinošiem informācijas avotiem.

Millera komanda apturēja vismaz vienu krievu oligarhu, kad viņš privātā lidmašīnā nolaidās Ņujorkas apkārtnē esošā lidostā, un pārmeklēja viņa elektroierīces, apstiprinājuši vairāki informācijas avoti.

Vēl viens oligarhs tika apstādināts nesenā braucienā uz ASV, taču nav zināms, vai izmeklētāji pārmeklēja viņa mantas. Millera izmeklētāji arī pieprasījuši iespēju iztaujāt vēl vienu Krievijas oligarhu, kurš pēdējā laikā nav viesojies ASV. Viņš to var darīt brīvprātīgi.

Izmeklētāju uzdotie jautājumi koncentrējas uz to, vai turīgi krievu uzņēmēji netiešā vai slēptā veidā ziedojuši ASV prezidenta Donalda Trampa priekšvēlēšanu kampaņai pirms 2016.gada vēlēšanām. Saskaņā ar ASV likumdošanu citu valstu pilsoņiem ir aizliegts ziedot ASV politiskajām kampaņām, taču izmeklētāji pēta Krievijas pilsoņu veiktos ieguldījumus uzņēmumos un domnīcās, kuru komisijas ziedoja Trampa kampaņai.

Millera komanda arī izskata versiju, ka oligarhi kampaņai un inaugurācijas fondam varētu būt ziedojuši, par starpniekiem izmantojot cilvēkus ar ASV pilsonību.

CNN informācijas avoti neatklāja oligarhu vārdus.

Trampa priekšvēlēšanu kampaņa ziedojumos savāca 333 miljonus ASV dolāru, liecina bezpeļņas organizācijas «Center for Responsive Politics» dati. Viņa inaugurācijas komiteja savāca vēl 106,8 miljonus dolāru, kas ir vismaz divas reizes vairāk nekā viņa priekštečiem. Komiteja kritizēta par to, ka nav pilnībā atskaitījusies par to, kā iztērēja saziedotos līdzekļus.

Tikmēr informācijas avoti ziņo, ka ASV plāno šonedēļ noteikt sankcijas Krievijas oligarhiem saskaņā ar likumu, kas paredz sodīt Maskavu par iejaukšanos 2016.gada prezidenta vēlēšanās. Sankcijas tiks vērstas pret prezidentam Vladimiram Putinam pietuvinātajiem oligarhiem un tās varētu tikt noteiktas jau ceturtdien.