Izraidītie diplomāti dodas prom no ASV vēstniecības Maskavā

ASV vēstniecību Maskavā ceturtdien pametuši pirmie no kopumā 60 Savienoto Valstu diplomātiem, kas tiek izraidīti no Krievijas, Maskavai šādi reaģējot uz tās diplomātu masveida izraidīšanas no Rietumiem pēc bijušā Krievijas dubultaģenta un viņa meitas saindēšanas ar nervus paralizējošu vielu pagājušajā mēnesī Lielbritānijā.