Cilvēku kontrabanda plaukst un zeļ: Eiropols izseko 65 000 kontrabandistu

Lai gan kopš 2015.gada, kad Eiropu piemeklēja lielākā migrācijas krīze pēc Otrā pasaules kara, ir samazinājies to migrantu skaits, kas veiksmīgi šķērso Vidusjūru ceļā uz Eiropu, pieprasījums pēc cilvēku kontrabandistiem vēl arvien ir «milzīgs», konstatēja Eiropols.

Ir arī identificēti daudzi jauni aizdomās turētie, izmeklētājiem Eiropas valstīs izsekojot vienu no visstraujāk augošajām starptautiskās organizētās noziedzības formām, piebilda Eiropols.

«Pagājušā gada beigās mūsu datubāzēs bija 65 000 kontrabandistu,» paziņoja Eiropola Eiropas migrantu kontrabandas centra vadītājs Roberts Črepinko savā birojā Hāgā.

Eiropols 2015.gada septembrī ziņoja par 30 000 cilvēku, kas tiek turēti aizdomās par cilvēku kontrabandu, bet līdz 2016.gada beigām viņu skaits sasniedza 55 000 un 2017.gadā pieauga līdz 65 000.

No cilvēku kontrabandistiem, kuru pilsonība ir noskaidrota, 63% pārstāv Eiropas valstis un 45% ir Balkānu valstu pilsoņi, liecina Eiropola dati.

14% ir no Tuvajiem Austrumiem, 13% – no Āfrikas, 9% – no Austrumāzijas, un 1% – no Ziemeļamerikas vai Dienvidamerikas.

Črepinko sacīja, ka migrantu kontrabanda «vēl arvien ir plaukstošs bizness» miljardiem eiro vērtībā, lai gan pērn Eiropā ieradās mazāk migrantu pēc ES sadarbības līgumiem ar Turciju un Lībiju.