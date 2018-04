Krievija izrāda muskuļus: kadri no raķešu šaušanas mācībām Baltijas jūrā

Trešdien, 4.aprīlī, Krievijas Jūras spēki Baltijas jūrā sāka veikt raķešu šaušanas pārbaudi. Ziņu aģentūra «Reuters» publicējusi video kadrus no Krievijas dižošanās ar tās militāro arsenālu, jūrā šaujot raķetes no flotes kuģiem.

Jau vēstīts, ka Krievijas Jūras spēki no 4. līdz 6.aprīlim virs Latvijas ekskluzīvās ekonomiskās zonas Baltijas jūrā plānot veikt raķešu šaušanas pārbaudi, kura plānota no plkst.6 līdz 18.

Pēc Krievijas paziņojuma Aizsardzības ministrija (AM) kaimiņvalstij lūdza pēc iespējas ātrāk sniegt plašāku informāciju, tai skaitā par to, kāda veida bruņojumu paredzēts izmantot, kā arī par to, kā tiks nodrošināta drošība raķešu šaušanas laikā.

Krievija atbildē norādījusi, ka šaušanas pārbaude ir iepriekš plānotas mācības. Tāpat Krievija norādījusi, ka noteikti ievēros un pievērsīs uzmanību drošības pasākumiem.

VAS «Latvijas Gaisa satiksme» (LGS) paziņoja, ka Krievijas raķešu šaušanas pārbaudē trešdien neesot novērojusi neko ārkārtēju.

Latvijas Civilās aviācijas aģentūra (CAA), atsaucoties Krievijas aicinājumam, piekrita slēgt Latvijas gaisa telpu raķešu šaušanai paredzētajā zonā. CAA direktors Māris Gorodcovs iepriekš norādīja, ka gaisa telpas slēgšana ir standarta procedūra, kas tiek veikta, kad par to informē militāristi. Taču, pēc Gorodcova teiktā, šāda veida aktivitātes līdz šim Latvijā neesot bijušas.

AM uzskata, ka Krievijas rīcība ir izaicinoša un drīzāk uzskatāma par spēka demonstrēšanu. Tāpat šādas mācības var apdraudēt civilo kuģu un gaisa kuģu satiksmi virs Baltijas jūras.

Latvijas ekskluzīvā ekonomiskā zona ir Baltijas jūras ūdeņi rajonos, kas atrodas aiz teritoriālās jūras robežām. Ekskluzīvās ekonomiskās zonas robežas ar Igauniju, Lietuvu un Zviedriju atbilst starptautiskajiem līgumiem, ko Latvija noslēgusi ar minētajām valstīm.