Noslēdzas Krievijas pieteiktās Jūras spēku raķešu šaušanas pārbaudes

Krievija bija paziņojusi, ka tās Jūras spēki no 4.aprīļa līdz 6.aprīlim virs Latvijas ekskluzīvās ekonomiskās zonas Baltijas jūrā ir plānojusi veikt raķešu šaušanas pārbaudi. Latvijas Nacionālie bruņotie spēki (NBS) gan trešdien un ceturtdien nekādas Krievijas raķešu šaušanas pārbaudes nebija novērojuši.

NBS turpina strādāt ikdienas režīmā un seko līdzi situācijai.

Tāpat Krievija līdz šim nav sniegusi nekādu jaunu informāciju par šīm pārbaudēm.

Pēc Krievijas paziņojuma Latvijas Aizsardzības ministrija (AM) kaimiņvalstij lūdza pēc iespējas ātrāk sniegt plašāku informāciju, tai skaitā par to, kāda veida bruņojumu paredzēts izmantot, kā arī par to, kā tiks nodrošināta drošība raķešu šaušanas laikā.

Krievija atbildē norādījusi, ka šaušanas pārbaude ir iepriekš plānotas mācības. Tāpat Krievija norādījusi, ka noteikti ievēros un pievērsīs uzmanību drošības pasākumiem. AM lūdza sniegt plašāku informāciju, taču uz pārējiem jautājumiem atbildes nav saņemtas, līdz ar to, piemēram, nav zināms, kāda veida bruņojums mācībās tiks izmantots.

Latvijas Civilās aviācijas aģentūra (CAA), atsaucoties Krievijas aicinājumam, piekrita slēgt Latvijas gaisa telpu raķešu šaušanai paredzētajā zonā. CAA direktors Māris Gorodcovs iepriekš norādīja, ka gaisa telpas slēgšana ir standarta procedūra, kas tiek veikta, kad par to informē militāristi. Taču, pēc Gorodcova teiktā, šāda veida aktivitātes līdz šim Latvijā neesot bijušas.

AM uzskata, ka Krievijas rīcība ir izaicinoša un drīzāk uzskatāma par spēka demonstrēšanu.