Latvijas valstspiederīgajam izvirza apsūdzību par deviņgadīga zēna notriekšanu Tenerifē

Pagājušonedēļ Tenerifē ar automašīnu tika notriekts deviņus gadus vecais Kārters Kārsons no Ziemeļīrijas. Diennakti pēc notikušā zēns slimnīcā mira. Saistībā ar puisēna notriekšanu un bēgšanu no notikuma vietas aizturēti divi Latvijas valstspiederīgie. Trešdien notika tiesas sēde, kurā vienam no vīriešiem tika izvirzīta apsūdzība par nonāvēšanu nolaidības rezultātā un neapstāšanos, lai cietušajam palīdzētu, vēsta raidorganizācija BBC.