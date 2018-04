Migrantu «karavāna» Meksikā: Tramps izgudro izvarošanas epidēmiju migrantu rindās

«Atcerieties manas sākotnējās piezīmes, ko teicu «Trump Tower»,» Tramps ceturtdien teica preses konferencē Rietumvirdžīnijā. «Visi teica: «Viņš bija tik skarbs.» Un es lietoju vārdu «izvarošana». Un vakardien izskanēja, ka tur sievietes tiek izvarotas tādā mērogā, kādu neviens iepriekš nav pieredzējis.»

Trampa izteikumiem nav atrodami pierādījumi. Iepriekšējā dienā neviens respektabls medijs neziņoja par izvarošanas epidēmiju migrantu «karavānā», norāda «The Washington Post».

Vienīgie gadījumi, kad izvarošana pieminēta rakstos par migrantu «karavānu», to min kā vienu no iemesliem, kāpēc migranti bēg no savām mājām Centrālamerikas valstīs. Laikraksts «Los Angeles Times» ziņoja, ka bēgļu gaitās dažos gadījumos migranti saskaras ar laupīšanām, izvarošanām un uzbrukumiem no cilvēku kontrabandistu, narkokarteļu locekļu un Meksikas imigrācijas aģentu puses. Taču tas nenozīmē, ka Trampa aprakstītā izvarošanas epidēmija notiek pašu migrantu rindās.

«Es sekoju karavānai 12 dienas un neesmu ne redzējis, ne dzirdējis, ka kādu «izvaro tādā mērogā, kādu neviens iepriekš nav pieredzējis»,» tvīto portāla «Buzzfeed» korespondents Adolfo Floress. Viņš sacīja, ka esot vienam no karavānas organizētājiem jautājis, vai ir saņemtas ziņas par izvarošanas gadījumiem karavānā. «Neviena paša,» skanējusi atbilde.

Tā ir vismaz trešā reize, kad Tramps apsūdzējis imigrantus izvarošanā. Pirmoreiz viņš apgalvoja, ka ļoti liela daļa ASV ieceļojušo imigrantu esot noziedznieki, kuru likumpārkāpumu vidū bieži esot izvarošanas. Priekšvēlēšanu kampaņas laikā viņš arī izteicās, ka migranti esot izraisījuši izvarošanu vilni tādās Eiropas valstīs kā Vācija.

Taču statistika liecina, ka nelegālo imigrantu pastrādāto noziegumu skaits uz vienu iedzīvotāju ASV patiesībā ir mazāks par vidējo rādītāju. Tomēr tādi gadījumi pastāv un bieži vien tiek plaši atspoguļoti medijos.