Uz aviācijas bāzes kuģa: Lidojums ir lidojums; politikā nelienam

«Lidojums ir lidojums» - stāsta viens no pilotiem, kas bāzēts uz ASV aviācijas bāzes kuģa «USS Theodore Roosevelt». Katru dienu viņš ar kaujas lidmašīnu paceļas no īsā skrejceļa, lai tostarp veiktu uzlidojumus džihādistu grupējuma «Islāma valsts» pozīcijām. No kuģa «USS Theodore Roosevelt» tiek veikti aptuveni 20% visu starptautiskās koalīcijas pret «Islāma valsts» vērsto aviācijas triecienu Irākā un Sīrijā. Portāla TVNET krievu valodas versija šā gada martā izmantoja ekskluzīvu iespēju paviesoties uz iespaidīgā kuģa klāja Persijas līcī.