EP deputāts: Lietuvu gaida «lielas cīņas» par ES finansējumu Ignalinas AES slēgšanai

Pēc viņa teiktā, saistībā ar gaidāmo Lielbritānijas izstāšanos no ES šis process būs sarežģīts, tomēr Lietuva nedomā nolaist rokas.

«Būsim reālisti - gaidāmas lielas cīņas par nākamo septiņu gadu finanšu perspektīvu. Lielbritānijas izstāšanās mums [Eirpopas Savienībai] izmaksās aptuveni 15 miljardus eiro gadā, un svarīgas ir vēl daudzas citas lietas. Mēs, Lietuvas politiķi, nenolaidīsim rokas un mēģināsim pierādīt, ka esam īpaša valsts, kurai ir milzīgs objekts - neviens cits tādu neslēdz un diezin vai tuvākajā laikā slēgs,» ziņu aģentūrai BNS piektdien Viļņā sacījis Balčītis, kurš EP Budžeta kontroles komitejas delegācijas sastāvā šonedēļ apmeklēja Ignalinas AES un tikās ar Lietuvas politiķiem un valdības pārstāvjiem.

Lietuvas Enerģētikas ministrija lēsusi, ka Ignalinas AES slēgšanai 2021.-2027.gada finanšu perspektīvā, par kuras budžetu jau sākušās diskusijas, būs vajadzīgi aptuveni 780 miljoni eiro, bet līdz 2038.gadam, kad slēgšanas process pilnībā jāpabeidz, kopumā 1,3 miljardi eiro.

«Ceru, ka tie politiķi, kas nāks pēc mums, skaidri sapratīs, ka mēs, neliela valsts, nespējam šādu projektu finansēt vieni. Ir jāskaidro, ka šā objekta slēgšanas atlikšana, pati iekonservēšana var izmaksāt dārgāk un radīt apdraudējumu ne tikai Lietuvas pilsoņiem, bet arī apkārtējo valstu iedzīvotājiem,» norādījis Balčītis.

Kā ziņots, EP Budžeta kontroles komitejas delegācijas vadītāja, Vācijas politiķe Ingeborga Gresle piektdien izteicās, ka Lietuvai būtu sīkāk jāpamato jaunajā finanšu perspektīvā pieprasītā naudas summa Ignalinas AES slēgšanai.

Pēc viņas teiktā, Lietuvai vajadzētu ne tikai vairāk iesaistīties šai procesā finansiāli, bet arī apņemties 2009.gada nogalē apturētās spēkstacijas demontāžas darbus paveikt laikā un saskaņā ar stingru grafiku.

Līdz šim Ignalinas AES slēgšanai izdoti 1,8 miljardi eiro un 86% no šīs summas piešķīrusi Eiropas Komisija (EK). Līdztekus ES donoru naudai slēgšana tiek finansēta arī no nacionālā fonda, kura ieguldījums ir 14% no projektu kopējās vērtības. Lietuvas valdība pērn pieņēma lēmumu šādu līmeni uzturēt līdz pat 2038.gadam.

Gresle izteikusies, ka citas dalībvalstis, kas slēdz atomelektrostacijas, šajos projektos piedalās ar 20% ieguldījumu.