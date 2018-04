Kanādā kravas auto ietriecas autobusā ar junioru komandas hokejistiem

Autobuss bija ceļā uz Saskačevanas junioru līgas izslēgšanas spēli ar Nipavinas komandu «Hawks».

Bojā gājušo un cietušo personības vietējā policija neatklāj. Kanādas ārkārtas dienesti uz notikuma vietu nosūtījuši trīs neatliekamās palīdzības helikopterus. Aculiecinieki ziņo, ka glābšanas dienesta darbiniekiem bijusi nepieciešama smagā tehnika, lai piekļūtu pie autobusā iesprostotajiem cietušajiem.

«Mēs joprojām nespējam tam noticēt un esam satriekti,» raidsabiedrībai CBC sacījis «Broncos» komandas prezidents Kevins Gerindžers.

«Tas ir briesmīgi,» atzinis arī «Hawks» prezidents Derens Ops.

Komandā Humboldt Broncos, kas spēlē Kanādas junioru hokeja līgā, hokejisti ir vecumā no 16 līdz 21 gadam.

Autobusā, kad tas plkst.5 no rīta pēc vietējā laika iekļuva sadursmē, atradās 28 cilvēki.

Kanādas premjers Džastins Trudo izteicies līdzjūtību bojā gājušo un cietušo tuviniekiem.

«Nespēju iztēloties, kas jāpieredz viņu vecākiem. Sirdī esmu ar visiem, ko skārusi šī briesmīgā traģēdija,» viņš rakstījis.

